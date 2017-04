Tri miesta v Európe, ktoré si zaslúžia oveľa viac turistov

Ohodnoť článok

Tipy na výlet po Európe

Cestovanie po Európe milujú najmä Američania, ktorých snom je si dať prestávku od štúdia na škole a ísť sa na rok flákať po Európe. Spoznať našu kultúru či prírodu. Často si zbalia batoh a kúpia Eurrail lístok, vďaka ktorému sa môžu po Európe pohybovať neobmedzene vlakmi. Naša redakcia sa rozhodla spísať zoznam troch miest, ktoré si zaslúžia viac turistov. Zrejme vás vôbec neprekvapíme, že sa na zozname nenachádza mesto ako Londýn či Rím. Čo teda?

Kam na dovolenku v Európe? Pozrite sa na Balkán

Bukurešť nie sú len chudobné deti na križovatkách

Mnoho ľudí má pred Rumunskom obavy o svoju bezpečnosť. Predsudky, ktoré obopínajú túto krajinu sú medzi Slovákmi zbytočne silné. O to viac nadšení sú tí, ktorí sa rozhodli na ne nedať a vybrali sa na výlet do Bukurešti. Krásne mesto plné histórie a viac než prijateľných cien vás proste dostane.

Pozrite si monumentálny palác, ktorý tu po sebe zanechal diktátor Nicolae Ceauescu. Nakoniec bol z vysokého postu zvrhnutý. Krajinu nechal vo veľkých finančných problémoch. Bukurešť je mesto plné áut, no aj parkov a výborného jedla a jazzových klubov.

Tip redakcie: Ochutnajte miteti, čo je tradičné Rumunské jedlo z mäsa. Bude vám pripomínať našu fašírku.

Belehrad vás doslova utopí v káve

Srbi milujú piť kávu. Pri cestovaní po Srbsku sa zastavte aj v hlavnom meste, Belehrade. Nie je to až tak dávno, ako bolo Srbsko napadnuté a veľká časť Belehradu zbombardovaná (1999). Avšak, dnes by ste už ani len nepovedali, ako Srbi kedysi trpeli.

Ako vyzerá dnešný Belehrad? Ide o moderné mesto plné kaviarní, ktoré sú vždy plné. Zastavte sa v miestnej reštaurácii a dajte si Pljeskavicu – ide o miestnu pochúťku. Do Belehradu sa dostanete autobusom z mesta Niš, kam môžete priletieť z Bratislavy.

Sofia patrí k neobjaveným mestám Balkánu

Na Balkáne ešte ostaneme. Bulharsko nie je iba more, ktoré, povedzme si na rovinu, nie je až tak lákavé. Nazrite do hlavného mesta, Sofie. Prekvapí vás najmä počtom vinární a veľmi priateľskými cenami. Do Sofie chodia radi nakupovať aj Srbi, nakoľko je to tu ešte lacnejšie.

Aké sú vaše tipy na výlet po Európe?

