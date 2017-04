Cintorín Greyfriars Kirkyard patrí k najstrašidelnejším miestam

Ohodnoť článok

Cintorín Greyfriars Kirkyard

Ak patríte k fanúšikom paranormálnych javov, potom by ste určite mali navštíviť Škótsko. Konkrétne škótske mesto Edinburgh v ktorom je strašidelných miest hneď niekoľko. K najstrašidelnejším miestam určite patrí aj cintorín Greyfriars Kirkyard.

Cintorín vznikol približne v roku 1560 a to z dôvodu, že už nemali kam pochovávať mŕtvych. Netrvalo tak dlho, a tento cintorín rýchlo napĺňať. Na tomto mieste môžete zahliadnuť i hrob George Heriota, ktorý založil škótsku školu neďaleko tohto cintorína.

Mrazivé príbehy

Hovorí sa, že je na tomto mieste pochovaný dokonca škótsky teriér Bobby. Jeho pán, John Gray zomrel v roku 1858 na tuberkulózu, a tak ho pochovali na miestnom cintoríne. Ako sa hovorí, pes je najlepším priateľom človeka, a tak Bobby pri jeho hrobe držal stráž neuveriteľných 14 rokov, dokým aj on sám neskonal. Hovorí sa, že za jeho neoddajnú lásku ho pochovali taktiež na tomto cintoríne, avšak jeho hrob nie je označený. Dokonca sa na jeho počesť ešte dodnes zvoní na zvon presne o jednej poobede, kedy obyvatelia tohto mestečka chodili Bobbyho kŕmiť. Legendy hovoria, že je z cintorína počuť psí štekot ako vzlyk za Bobbyho majiteľom a zároveň poďakovanie ľuďom za starostlivosť o neho po skone Johna.

Tip redakcie: Najstrašidelnejšie cesty na svete. Po tomto si cestu autom rozmyslíte

Toto však nie je dôvod, prečo sa tento cintorín označuje slovom „strašidelný“. Toto pomenovanie dostal vďaka advokátovi Georgea Mackenzieho, ktorého tiež miestny obyvatelia prezývajú Bluidy či v preklade krvavý. Mackenzie bol už za jeho života známy svojimi nehumánnymi praktikami, ktoré vykonával na škótskych presbytieroch. Tých totiž prenasledoval a napokon popravil. V roku 1679 dokonca uväznil viac ako 1200 presbytierov v miestnej väznici. Niektorých z nich popravil a iných nechal pomaly umierať v nepriaznivých podmienkach, a to bez jedla a vody. Tieto obete však pochovali na tom istom cintoríne ako neskôr samotného Mackenzieho. Jeho však pochovali do samotnej hrobky, ktorá má tvar kupoly a vďaka jeho povesti dostala prezývku „Čierne mauzóleum“.

Najväčšie paranormálne javy sa dejú presne pri tejto hrobke. Duchovia totiž návštevníkov cintorína najmä v tejto oblasti fyzicky napádajú a na svojich telách si následne nájdu modriny i škrabance. A to až do takej miery, že je oblasť okolo hrobky Mackenzieho oplotená a vstúpiť do tejto časti majú povolené len niektorí. Ľudia, ktorí sa stretli s týmto „poltergaistom“ stratili vedomie, cítili chlad alebo dokonca pálenie. Samotné zranenie však nie je cítiť a ani vidieť. Na tele sa totiž objavia až po niekoľkých hodinách. Tí, ktorí však tieto „stratené duše“ videli tvrdia, že ich títo duchovia prenasledujú až domov, kde ich napadnú. V podstate sa dá povedať, že robia svojim živým obetiam to, čo Mackenzie spravil im. S tým rozdielom, že zatiaľ ešte nebol zistení prípad, že by osoby napadnuté týmto poltergaistom zomreli.

Samotný exorcista, ktorý sa snažil vyhnať duchov z cintorína povedal, že duše sú príliš silné a bojí sa, že mu ublížia. O týždeň na to zomrel na infarkt, no poltergaist je stále aktívny. V súčasnej dobe boli ľudia presťahovaní z tohto okolia, nakoľko obyvatelia okolitých domov tvrdili, že sa im samovoľne pohybujú predmety v domoch či zazreli dokonca pohybujúce sa osoby. V súčasnosti jediným miestom, ktoré je ešte relatívne funkčné je samotná väznica v ktorej Mackenzie zabíjal svoje obete a ktorá je situovaná hneď vedľa jeho hrobky.

Čítajte tiež:

Bermudský trojuholník je pasé. Toto sú tri najstrašidelnejšie miesta na zemi

Nádherné a trochu strašidelné opustené domy, ktorých je taká škoda, až bolí