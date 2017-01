Bermudský trojuholník je pasé. Toto sú tri najstrašidelnejšie miesta na zemi

Ohodnoť článok

Všetci ho poznáme a nikto z nás nevie, čo sa tam deje. Roky nad ním miznú lietadlá, potápajú sa lode a dejú sa nevysvetliteľné záhady. Bermudský trojuholník straší svet už roky a vzniklo vďaka nemu aj niekoľko filmov, ktoré sa tešia popularite dodnes. Veľa ľudí tvrdí, že tam žijú takzvané Sirény, čo sú zlé vodné víly, ktoré lákajú námorníkov do mora, kde sa utopia. Či už ide o magnetickú anomáliu zeme (čo je zatiaľ najdôveryhodnejšie vysvetlenie) alebo tam naozaj žijú morské kreatúry, ktoré mámia ľudskú myseľ nevieme ani my. Čo však vieme je, že na svete existujú ďalšie tri miesta, ktoré sú ešte hrôzostrašnejšie.

Najstrašidelnejšie miesta na zemi horšie, ako Bermudský trojuholník

Americká oblasť 51 zrejme slúži na pitvanie mimozemšťanov

Kto nepočul o oblasti 51 pravdepodobne nevie, že ide o americkú vojenskú základňu, na ktorú majú prístup len vyvolení ľudia. Oblasť 51 je tajná oblasť v nevadskej púšti, do ktorej sa jednoducho nedostanete. Prečo? Vraj sa tam dejú pokusy na mimozemšťanoch. Tvrdí sa, že sa tu nachádzajú dokonca telá mimozemšťanov, ktorí sa na zem zrútili v Roswelli v roku 1927. Teória vraví, že táto oblasť slúži na výskum tiel mimozemšťanov z dôvodu prípravy na stretnutie tretieho druhu. Kde však leží pravda sa nedozvieme do vtedy, kým sa samotné Spojené Štáty Americké rozhodnú odhaliť rúško tajomstva oblasti 51.

Vesmírny „bermudský trojuholník“, ktorý sa vznáša vo vzduchu pri Brazílii

Ide bezpochyby o jedno z najnebezpečnejších miest na planéte, kde sa vyskytuje silná radiácia. Ide o miesto, kde sa zemská radiácia približuje najbližšie ku pevnine, cca 200 kilometrov nad jej povrchom. Hovorí sa jej radiačný opasok Vana Allena. Keď astronauti prelietavajú túto zónu, často sa im pokazia počítače a vyhýbajú sa jej aj vesmírne lode a satelity. Avšak, satelity NASA túto oblasť prelietavajú, no v úspornom režime alebo kompletne vypnuté aby sa predišlo miliónovým škodám. Veľa ľudí tvrdí, že táto zóna je nepriamym dôsledkom havárie lietadla Air France letu AF447 v júni 2009, kedy sa do mora zrútilo diaľkové lietadlo s 228 ľudmi na palube. Lietadlo smerovalo z Brazílie do Paríža.

Kanadská dedina, ktorá bola z minúty na minútu vyľudnená. Kde sú všetci obyvatelia?

V roku 1930 sa malé mestečko v kanadskom Nunuvaut jednoducho vytratilo. Joe Labelle, predajca kože informoval o tom, že je úplne prázdne vrátane ľudí a zvierat. Všetky domy a chatrče boli otvorené, ako keby všetci obyvatelia naraz niekam odišli. Zaujímavosťou však je, že tu boli zistené dva hrôzostrašné fakty:

Hneď za dedinou bolo nájdených 7 mŕtvych psov, ktorí vyzerali, že umreli od hladu. Hrozivé však je, že mali pri sebe dostatok jedla.

Za dedinou sa nachádzala kamenné mauzóleum, ktoré bolo otvorené. Kamene, ktoré slúžili ako dvere boli pekne uložené na kraji a telo vnútri chýbalo.

Kde sú všetci obyvatelia a zvieratá z obce Nunuvaut nevieme. Žeby ich uniesli mimozemštania?