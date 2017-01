Návod ako zbohatnúť. Práca za výplatu z vás naozajstného boháča nespraví.

Ohodnoť článok

Chcete byť úspešní a ešte k tomu aj bohatí? Tak potom by vás mohla zaujať táto investícia. Je to jednoduché. Musíte investovať len takmer všetky svoje peniaze. Výhodou je možný 3% zisk po roku. A nevýhodou? Jedného dňa môžete prísť o všetko, a to z dôvodov, ktoré zvyčajne nemôžete ovplyvniť a ktoré prichádzajú nečakane.

Tak čo, investovali by ste? Samozrejme, že nie

Napriek tomu to tak robia milióny ľudí po celom svete – každé ráno vstanú a idú pracovať pre niekoho iného. Možno nejde o najdokonalejšiu analógiu, no jedno je isté: keď pracujete pre niekoho iného, váš rast je obmedzený a klesnúť môžete až na dno.

Ak teda chcete naozaj zbohatnúť, tadiaľto cesta nepovedie. Najbohatší ľudia sveta zarábajú sami na seba. Pýtate sa ako? Podnikaním. Na čom zarobilo napríklad 400 najbohatších ľudí USA?

Mzdy a platy: 8,6%

Úroky: 6,6%

Dividendy: 13%

Partnerstvá a korporácie: 19,9%

Kapitálový zisk: 45.8%

Z toho vyplýva niekoľko vecí:

Práca za výplatu z vás naozajstného boháča nespraví.

Ani bezpečné investície nie sú to pravé orechové.

Na vrchol vás pravdepodobne nedostane ani investovanie do akcií veľkých firiem.

No vlastnením jedného či viacerých podnikov si nielenže nahromadíte celkom slušné bohatstvo, ale jedného dňa…

… môže do seba všetko zapadnúť a z vás sa môže stať naozajstný boháč.

Stačí sa pozrieť na rebríček najbohatších ľudí sveta podľa Forbes. Nájdete na ňom ľudí ako Gates, Bugget, Ellison, Koch, Walton, či Adelson. Všetkých spája jedno: sú to podnikatelia, tak ako drvivá väčšina ľudí, ktorí sa na zoznam Forbes dostali.

Recept na bohatstvo je teda zrejmý: investuje do seba aj iných a riskujte. Budete musieť spraviť množstvo vecí správne a jednu či dve veci naozaj správne. Aj podnikatelia síce môžu prísť o všetko, ale na rozdiel od zamestnancov je ich rast neobmedzený.

Úspešných podnikateľov spája jedno: to, čo robia, robia s nadšením. Rozhovory o finančných aspektoch svojho biznisu sú pre nich zaujímavé, ale ani zďaleka ich neprežívajú tak, ako keď rozprávajú o samotnom podnikateľskom živote. Milujú výzvy, zámer a pocit užitočnosti. Poháňa ich to, že sú strojcami svojho šťastia. Sú bohatí vo viac aspektoch, než „len“ financiách.

Naozajstné bohatstvo čaká. Stačí sa len rozhodnúť a pustiť sa do toho. Neexistuje dôvod, aby ste váhali. Nemusíte hneď dávať výpoveď – to by bolo nerozumné. No ak začnete popri zamestnaní pracovať na niečom vlastnom, vybudujete si cenné základy a časom možno svoje pôvodné zamestnanie nebudete potrebovať.

Chopte sa šance. Možno, že zbohatnete len finančne. Aj to je viac, ako nič. Preto sa nebojte a splňte si sny.

Zdroj: businessinsider.com