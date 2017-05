Ako si zarobiť peniaze počas spánku 5 (100%) 2 votes

Ako jednoducho zarobiť…A to vďaka internetu. Spôsobov je hneď niekoľko.

Ako jednoducho zarobiť

Založte si blog

Trvá to len pár minút a je to zadarmo. Začnite tvoriť obsah, ktorý by mohol ľudí zaujať. Veľmi žiadané sú praktické blogy, ktoré sa zaoberajú financiami, účtovníctvom, či stavbárčine. Časom si môžete kúpiť vlastný hosting a začať zarábať. Ako? Zverejňovaním súvisiacich produktov iných ľudí, reklamou, či s pomocou sponzorov.

Predajte svoje vedomosti

Ak ste odborník na istú oblasť, možno by sa vaše know-how dalo speňažiť. Natočte edukačné videá alebo napíšte e-knihu. Pridajte dobrý marketing a peniaze na seba nenechajú dlho čakať.

Získajte tantiémy

Umelci ako hudobníci či spisovatelia zarábajú vďaka systému odmien – tantiém – za každé použitie svojho diela. Ak nie ste dostatočne tvoriví, môžete s tantiémami obchodovať na stránkach.

Tip redakcie: Tipy ako ušetriť peniaze. Odložiť si 200 € mesačne nie je ťažké

Vytvorte si členskú komunitu

Ak máte stabilnú základňu čitateľov či divákov, môžete im za členské ponúknuť prémiový obsah, ktorý nebude pre bežných používateľov dostupný.

Systém automatických odpovedí (autoresponder)

Iste to poznáte – uvediete svoj email a prídu vám naň inštrukcie na stiahnutie alebo iné informácie.

Obchodujte so stránkami

Ak máte populárny blog, možno sa vám podarí ho predať.

Predávajte hmotné produkty

Zbavte sa starých vecí vďaka eBay alebo si založte vlastný obchod.

Investujte do cenných papierov

Táto stratégia je dobre známa už desaťročia, no vďaka internetu je cesta k podielovému vlastníctvu ešte jednoduchšia. Pamätajte ale, že trh sa mení a s ním aj hodnota akcií.

Požičajte peniaze

Samozrejme, nie len tak na ruku. Pomocou rôznych stránok môžete požičať peniaze ľuďom, ktorí ich od banky buď nedostanú, alebo jednoducho preferujú túto cestu. Keďže jednáte priamo s dlžníkom, zaistíte si aj vyšší úrok.

Prenajímajte

Vďaka Airbnb môžete krátkodobo i dlhodobo prenajať svoj byt, kanceláriu či garáž. A zarábate takmer bez námahy.

Najmite si prostredníka

Povedzme, že si založíte firmu zaoberajúcu sa webovým dizajnom, no samotné kódovanie prenecháte niekomu inému. A vy sa zatiaľ môžete venovať niečomu inému.

