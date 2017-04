Dokonalé kariéry pre ľudí, ktorí milujú cestovanie

Ohodnoť článok

Práca pre cestovateľov

Cestovanie je pre väčšinu z nás vytúžený únik od každodenného života a práce. No čo ak by ste tieto veci mohli spojiť? Stačí si len vybudovať kariéru v jednom z týchto odvetví a budete môcť pracovať a cestovať zároveň.

Poradca

Poradcovia sú ľudia, ktorých si firmy najímajú, aby im pomohli vyriešiť nejaký veľký problém. Keďže nepracujú pre jedného zamestnávateľa, musia sa často presúvať. A s platom, aký dostávajú, si svoje pracovné destinácie môžu aj poriadne užiť.

Náborár

Zvláštne slovo, no zaujímavá práca. Či už budete robiť nábor pre školy, akadémie, alebo hokejové tímy, cestovanie bude súčasť vašej profesie.

Au pair

Máte radi deti? Tak pre vás opatrovníctvo môže byť to pravé! Rodiny zháňajúce niekoho, kto sa im postará o deti, nájdete po celom svete. A keďže sú často z bohatšej vrstvy, možno si aj užijete trochu luxusu – samozrejme, s plačúcim dieťaťom v náručí.

Hotelový pracovník

Hotely nájdeme v takmer každom kúte sveta: vo veľkých mestách, v horách, či na safari. A všade potrebujú zamestnancov! Môžete si ísť krátkodobo zarobiť ako chyžná, alebo sa postupne vypracovať a robiť na recepcii, povedzme, v Paríži. To neznie zle, čo poviete?

Tip redakcie: 6 najideálnejších zamestnaní pre introvertov

Práca na voľnej nohe

Tú môžete robiť v podstate odvšadiaľ. Niektoré kariéry na voľnej nohe vyžadujú, aby ste pracovali v štandardnom pracovnom čase – komu by to však prekážalo, keď bude mať za oknom v apríli Saharu, v júni Atlantik a v septembri New York?

Práca so sociálnymi médiami

Sociálne médiá ponúkajú rôzne spôsoby, ako si zarobiť popri cestovaní. Nedávna ponuka od Instagramu zahŕňala plne preplatenú plavbu po Karibiku a k tomu plat 3500 eur. Za čo? Za to, že ste cestou fotili príspevky na Instagram. Tomu sa už oplatí venovať pozornosť!

Zdroj: https://www.purewow.com/money/best-jobs-for-travel-lovers