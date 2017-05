Ako byť single, alebo zoznam overených tipov ako byť sama až do smrti 5 (100%) 1 vote

V dnešnej dobe na vzťahy naozaj nemáme čas. Nikomu sa už nechce riešiť klasickú rovnicu, kedy čakáme presne 3 a pol minúty na to, kedy odpísať na správu. Nikomu sa nechce dodržovať pravidlo nepoužívania emoji či hrania nezáujmu. Namiesto randenia teda venujeme čas sebe a svojim koníčkom, záľubám a kamarátom. A ak sa nám do života pripletie potenciálny partner, rýchlo ho odbijeme tým, že na vzťah proste čas nemáme. Aj tak sa rozídeme. Nuž, to je dnešná doba. Ak aj vy patríte do skupiny tých, ktorí stále niekoho odmietajú (a aj tak je toto odmietanie najčastejšie iba strach zo záväzku), pripravili sme pre vás zoznam tipov, ako byť single až do smrti. To predsa chcete.

Ako byť single a zároveň žiť v harmónii so samým sebou

Rada č.1 Zásadne odmietajte pozvanie na akékoľvek rande, je to strata času. Do kina sa ale pozvať nechajte.

Pozvanie na rande? V žiadnom prípade. Viete, čo to všetko znamená a obnáša? Budete musieť viesť nudnú konverzáciu a snažiť sa prepočuť komplimenty rôzneho druhu. Určite skončíte v drahej reštaurácii. Pravda, aj keď platiť nemusíte, lebo ste pozvaná, určite neprejavte žiadnu vďaku. Ani zo slušnosti. Keď vás ale pozve do kina na rande, povedzte mu, že pôjdete iba pod podmienkou, že to nebude rande. Jednoducho, aby ste vyzerali ako schizofrenička, ktorá chce tráviť čas s mužom, no len vtedy, keď jej to diár povolí.

Tip redakcie: Prestaňte hrať hlúpe hry. Keď o niekoho záujem nemáte, povedzte mu to na rovinu. Šetríte jeho čas, peniaze aj pocity.

Rada č.2 Venujte sa sebe, no používajte aplikácie na randenie, aby ste svojmu okoliu vysielali nejasné signály. Dvihne vám to ego.

Aby ste sa ale necítili osamelá, určite používajte všetky aplikácie na randenie a stretávanie. Posúvajte ľudí a cudzie tváre doľava či doprava a dávajte svojmu okoliu falošné nádeje. Nesmiete predsa vyjsť z kurzu a stratiť prehľad o tom, ako sa randí. Akonáhle však príde na niečo vážnejšie, zdupkajte. Zabijete tým dve muchy jednou ranou – vaše ego ostane uspokojené, že ste stále chcená, no nič vážne nikomu nesľúbite. Keď tak, iba sex na jednu noc.

Tip redakcie: Prestaňte používať rôzne aplikácie a miesto displeja telefónu radšej pozerajte s úsmevom okolo seba.

Rada č.3 Predstierajte, že nemáte na nič čas až dokým o tom nepresvedčíte samých seba

Ak vás niekto niekam zavolá, zásadne nemajte čas. Musíte sedieť predsa doma za notebookom a sledovať všetky ženské magazíny, ktoré vám tvrdia, aká ste sebestačná a úžasná. To však nikto neuvidí, ak budete každému hovoriť nie.