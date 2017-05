Ako byť milý k ľuďom, ktorých nemáte radi 5 (100%) 1 vote

Ako objaviť pozitívne vlastnosti človeka, ktorého nemáte radi

Za život stretneme množstvo ľudí. Niektorí sú nám sympatickí, iní pomenej a niektorí vôbec. Bohužiaľ, stáva sa, že práve s takýmto človekom musíte pracovať. Alebo ho dokonca máte v rodine. Predstavte si, že vás niekto požiada, aby ste o nepríjemnom bratrancovi napísali príhovor. Alebo aby ste personálnemu priniesli odporúčací list pre kolegyňu, ktorá vám neskutočne lezie na nervy. Tvrdý oriešok, však? Ale nezúfajte si – austrálski vedci sa rozhodli ho rozlúsknuť.

Predstavte si, že by ste mali ohodnotiť svojho šéfa, ktorý vám je nesympatický, ale uznávate, že prácu si robí dobre. Na čo sa zameriate? Necháte svoje city, aby hrali prvé husle a zatienili tak dobré vodcovské vlastnosti nadriadeného? Zrejme nie. Keby mal ohodnotiť on vás, tiež by ste chceli, aby sa riadil vašimi výkonmi a nie osobnými sympatiami či antipatiami. Rovnaký postup treba použiť aj u iných ľudí, ktorí vám práve „nesedia“.

Vedci z Western Sydney University vyvinuli hodnotiaci nástroj, tzv. škálu SE-SC, pomocou ktorej môžete ohodnotiť špecifické vlastnosti človeka. Ak by ste teda na človeku na prvý pokus nenašli nič pozitívne, stačí si otázku rozkúskovať, a šance, že vám niečo napadne, sa razantne zvýšia.

Nižšie nájdete príklady, ako si hodnotenie rozdeliť, aj s ukážkami opisných viet.

Otvorenosť, starostlivosť, podpora: V každodennom kontakte vychádzam s človekom X dobre. Vedomosti a schopnosti: Človek X preukázal znalosti v problematike a dokázal jasne komunikovať dôležité záležitosti. Plánovanie a manažment: Človek X vie efektívne organizovať a manažovať. Cieľavedomosť: Človek X vytyčuje jasné a dosiahnuteľné ciele. Empatia: Človek X vníma moje citové potreby. Porozumenie medziľudským vzťahom: Človek X mi pomáha s pochopením mojich emocionálnych reakcií.

Pri hodnotení sa zamyslite, či neexistujú oblasti, v ktorých má dotyčný navrch. Ovláda niečo, čo vy nie, alebo čo by vás bežne nezaujímalo? Zahrňte to a vyzdvihnite. Dokáže viesť stretnutie či vybaviť mnoho vecí za krátky čas? Hoci vám „nesedí“, dokážete si sadnúť a dohodnúť sa na pláne, ktorý vyhovuje obom? Zamerajte sa na to.

Hoci by bolo pekné, keby sme v živote stretávali iba ľudí, nad ktorých dobrými vlastnosťami by sme vôbec nemuseli uvažovať, také šťastie nemá asi nikto z nás. No nezabúdajte, že nič nie je také čierne, ako sa zdá. Stačí len trochu vynaliezavosti.

Čítajte tiež:

Štyri veci, ktoré by ste nikdy nemali povedať človeku trpiacemu depresiou

Vzťahoví predskokani sú čoraz rozšírenejší. Kto vlastne sú

Etiketa rozchodov. Čomu sa pri nich vyhnúť

Zdroj:https://www.psychologytoday.com/blog/fulfillment-any-age/201705/6-ways-say-something-nice-about-people-you-dont