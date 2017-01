Štyri veci, ktoré by ste nikdy nemali povedať človeku trpiacemu depresiou

Ohodnoť článok

Depresia je viac, než len pocit smútku. Je to psychická choroba, ktorá postihuje desiatky miliónov ľudí na celom svete. So správnou liečbou je možné viesť plnohodnotný a šťastný život, no aj napriek tomu je táto choroba stále podceňovaná a často nepochopená. Akým prehláseniam by ste sa mali pri človeku trpiacemu depresiou vyvarovať?

„Musíš sa otriasť a proste sa cez to preniesť.“

Táto veta je ekvivalent toho, keby ste niekomu so zlomenou nohou povedali, že proste len musí kráčať. Psychická choroba nie je voľba. Depresiu by si nikto dobrovoľne nevybral, no podobné „rady“ hovoria chorému presne to a jeho ťažké rozpoloženie len zhoršujú. Skúste sa radšej opýtať, ako by ste mohli pomôcť a navrhnúť, aby ste spolu podnikli niečo, čo človeku robilo radosť.

„Na svete sú ľudia, čo sa majú oveľa horšie, ako ty.“

Túto vetu myslia ľudia v dobrom – chcú, aby si človek v depresii uvedomil pozitívne stránky svojho života. Efekt však býva opačný. Depresia nemusí byť vždy dôsledok externej udalosti – často sa u človeka vyvinie „bez očividnej príčiny“. Podobné prehlásenia vyvolávajú u pacientov pocity viny a hanby. Zdravý jedinec nemusí chápať, čo depresiu spôsobilo alebo ako ju človek prežíva. Môže však poskytnúť oporu. Skúste radšej povedať „Zdá sa mi, že to máš veľmi ťažké a že vnútorne trpíš. Chcem, aby si vedel, že som tu pre teba a že v tom nie si sám.“

„Šťastie je voľba.“

Ak by to tak bolo, nepotrebovali by sme lieky, psychológov, ani nemocnice. Depresia je choroba sčasti spôsobená chemickou nerovnováhou v mozgu. Pacienti nepotrebujú motivačné prejavy, ale liečbu a emocionálnu podporu. Radšej citlivo navrhnite, aby človek vyhľadal odbornú pomoc a dajte mu najavo, že viete, že si depresiu nevybral.

„Ale veď vôbec nevyzeráš depresívne.“

Depresia nie je vždy zjavná. Niektorí ľudia sa ju naučili skrývať. Ak vám niekto povie, že má depresiu, neodporujte mu, ale poskytnite podporu a vyjadrite vďaku za to, že sa s vami podelil.