4 veci, ktoré by ste nemali hovoriť niekomu, kto prišiel o prácu

Ako sa vyrovnať so stratou zamestnania

V situáciách, keď váš priateľ čelí ťažkej prekážke, nie je ťažké spadnúť do pasce a začať vyťahovať frázy ako: „Ak je život kyslý, urob si limonádu.“ V prípade, že tou prekážkou je však prepustenie z práce, jediné, čo bude potrebovať, je vodka do tej limonády… a použiteľnú radu od vás. Nech sa už rozhodnete pre rozdávanie akýchkoľvek múdrostí, určite by ste sa mali vyhnúť štyrom najčastejším chybám (ktoré by danej osobe aj tak nepomohli).

„Máš už nejaké plány?“

Možno máte pocit, že vyslovením tejto vety pomáhate, no v skutočnosti je to komentár, ktorý vzbudzuje veľký stres. Doprajte danej osobe čas, nech sa nadýchne. Jestvujú dve možnosti – buď stále spracúva celú zmenu, alebo si už dvadsaťštyri hodín denne hľadá novú prácu. Hlavne nezabúdajte, že ak niečo nájde, povie vám to sám. Kým sa tak nestane, nie je dôvod vŕtať sa v tom. Váš kamarát cíti aj bez toho dostatočný tlak.

„Počula som, že [ľubovoľný názov spoločnosti] hľadá nových ľudí. Nechcela by si zájsť na pohovor?“

Myslíte to, samozrejme, dobre, ale ak váš tip neznamená naozaj posun vpred alebo nezapadá do jeho profesionálnych plánov, môže v skutočnosti iba zdôrazniť jeho nepríjemnú situáciu. Namiesto toho si radšej prejdite svoj vizitkár a pohľadajte relevantné tipy, prípadne urobte pár telefonátov v jeho mene.

„Aspoň si trochu oddýchneš.“

Prezentovať náhle nadobudnutú slobodu v pozitívnom svetle môže byť lákavé, ale vyjasnime si jednu vec – nemať zamestnanie (keď potrebujete peniaze) neznamená, že ste v podstate na dovolenke. Namiesto čítania blogov a sledovania nekonečných seriálov strávi váš kamarát najbližšie týždne skôr hrabaním sa v LinkedIn, písaním žiadostí, životopisov, zháňaním odporúčaní a vyčerpávajúcim telefonovaním. Ak musí platiť účty, nie je to príjemné obdobie.

„Všetko má svoj dôvod.“

Nech chcete vyznieť akokoľvek úprimne, toto otrepané klišé je pravdepodobne tá posledná vec, ktorú by váš priateľ teraz túžil počuť. Možno ho prepustili, pretože nijako nevynikal (a teraz si to poriadne vyčíta). Alebo je jeho šéf totálny psychopat (a jeho odchod je nespravodlivý). Nech bol dôvod pre jeho prepustenie akýkoľvek, určite to nebude chcieť rozoberať.

