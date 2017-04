7 vecí, ktoré obťažujú vášho šéfa 5 (100%) 1 vote

Čo nerobiť v práci

Tu je sedem otravných pracovnykov návykov, ktoré by ste mali odstrániť hneď v zárodku.

Všetko musíte mať pohotovo vybavené

Zaplavujete svojho šéfa s nenaliehavými otázkami osobne alebo prostredníctvom emailu? Snažte sa vyhnúť vystupňovaniu situácie, ktorá môže byť vyriešená s trpezlivosťou (povedzme, schválenie dovolenky), ale pamätajte, že otravovať ho s niečim čo by mohlo byť pre spoločnosť dôležité v dlhodobom horizonte (ako nečakané náklady, ktoré potrebujú jeho súhlas) je v poriadku.

Zabúdate ho dávať do kópie

Vedieť, kedy dať do kópie emailovej komunikácie svojho šéfa môže byť skutočne umením, ale pristupujte k tomu takto: V prípade, že projekt je natoľko veľký, že šéf by vás mohol požiadať o aktualizácie stavu bude asi šikovné nechať ho v kópii komunikácie po celý čas. (Vo väčšine prípadov je to tak omnoho jednoduchšie ako posielať rýchlu emailovú rekapituláciu na konci dňa alebo týždňa.)

Píšete predmety mailov, ktoré nie sú zrozumteľné

Názvy predmetov v mailoch by mali byť navrhnuté tak, aby obsahom pomáhali vášmu šéfovi uprednostňovať a zoraďovať svoje emaily v schránke podľa toho, čo od neho potrebujete a to v 60 znakoch alebo menej. Je rozdiel medzi predmetom, ktorý nazvete: “Kontrola” a “Na skontrolovanie – Polročná správa” Špecifickosť vždy víťazí.

Posielate mu emaily počas každej nočnej hodiny

Snažíte sa aby to vyzeralo, že ste k dispozícii 24 hodín/7 dní v týždni, ale váš šéf má tiež spoločenský život a čím viac emailov mu posielate v nočných hodinách – najmä nenaliehavého typu – tým viac ich musí prehrýzť a skontrolovať ich v jeho súkromnom čase.

Ste neustále na čete

Ak to nie je požiadavkou na pracovisku, majte sa na pozore a nemajte veľa otvorených dialógových okien. Nechcete predsa, aby mal váš šéf pocit, že súťaží o vašu pozornosť, zvlášť keď trpezlivo čaká kým si vyriešite vaše súkromné veci spoza vášho pracovného stola.

A neustále potrebujete pripomínať

Papierové lepky. Dokumenty Google. Plánovače s množstvom miesta pre písanie. Nech je váš systém akýkoľvek, uistite sa, že ste v nadväznosti na deadliny svojich úloh vždy v predstihu pred šéfom… a nie naopak.

Nikdy neprejavujete nadšenie

Dokonca aj keď by ste mali pracovať cez víkend, nikdy neuškodí prekonať sa a ukázať skutočný záujem a podporu projektu alebo úlohy. Váš šéf je tiež len ľudská bytosť a vaša pozitivita sa veľmi počíta. (Mohlo by to tiež viesť k povýšenie, tak vpred do toho.)

