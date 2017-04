Osem vecí, ktoré robia budúci milionári každý deň, keď sa nikto nepozerá

Ohodnoť článok

Nebojte sa, toto nie je ďalší zo zbytočných článkov napísaných študentmi, ktoré hovoria o tom čo robia budúci milionári. Redakcia Zaujímavosti sa rozhodla dať svojim čitateľom návod a inšpirácie na to, ako si zorganizovať deň tak, aby ste ho využili extra produktívne a mali čas aj na seba, svoje záľuby a koníčky. Správna organizácia času je kľúčovým bodom k tomu byť úspešným. Prečítajte si nasledujúcich osem bodov, ktoré robia úspešných ľudí spokojných so svojim pracovným životom a dávajú mu taktiež dostatok priestoru na budovanie toho osobného.

Úspešní ľudia sú úspešní pre to, lebo si vedia organizovať čas lepšie ako ostatní

Prvé, čo ráno úspešný človek spraví je, že sa naraňajkuje a dá si sprchu. Výdatné a zdravé raňajky sú kľúčom k správnemu a úspešnému dňu.

Úspešný človek nikdy nezapne počítač skôr, ako zje svoje zdravé raňajky a na prácu sa psychicky pripraví. Taktiež nevenuje žiadnu pozornosť mobilu a správam pred tým, než doje svoje raňajky.

Úspešný človek si každé ráno spíše zoznam vecí, ktoré chce v danom dni spraviť. Ani viac ani menej. Vie si však svoje ciele nastaviť reálne tak, aby ich aj stihol. Keď tento zoznam veci splní, zvyšok dňa má voľno.

Úspešný človek nepracuje viac ako osem hodín denne a taktiež nepracuje cez víkendy. Ak aj musí pracovať cez víkendy, vynahradí si to voľným dňom počas týždňa.

Úspešný človek pracuje presne 45 minút a potom si dá desať až pätnásť minút prestávku od práce, počítača a čohokoľvek, čo ho rozptyľuje.

Úspešný človek športuje. Je dokázané, že ľudia, ktorí športujú majú na svet oveľa triezvejší pohľad než ostatní.

Úspešný človek vie, že ak mu práca prerastá cez hlavu, sekne ňou. Vráti sa k nej až vtedy, keď si premyslí kľúčové kroky, ktoré je potrebné vykonať aby prácu kvalitne dokončil. Taktiež si určí priority a menej prioritné veci odloží na nasledujúci deň.

Úspešný človek venuje dostatok času svojmu osobnému rozvoju a venuje sa tomu, čo ho baví. Chodí do kina, von s priateľmi a číta knihy. Úspešný človek sa usmieva.

Inšpirujte sa týmito bodmi a sledujte ich jeden za druhým. Neexistuje zaručený recept na úspech, no tieto kroky sa k nemu približujú. Ak máte vlastné tipy ako byť produktívny, no neprepracovať sa, napíšte nám ich do komentára.