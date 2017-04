Jedenásť príznakov, že je vaše dieťa ,,super snímač“ a čo to presne znamená

Ohodnoť článok

Pre všetky extra vnímavé deti majú všetky zmyslové vnemy (prechádzajúci vlak, jasajúci dav, svrbiace oblečenie) rovnaký význam. A môžu pre nich znamenať každodennú výzvu.

Pediatrická ergoterapeutka Judy Katz vysvetľuje na čo si treba dávať pozor v prípade extra vnímavých detí (resp. deti s poruchou zmyslového vnímania alebo zmyslovou integračnou dysfunkciou).

Prikrývajú si uši

Ak má vaše dieťa problémy eliminovať zmyslové vnemy keď sa nachádza v hlasitom prostredí ako na koncerte, v kine či obchodnom dome – môže to byť pre neho príliš veľa. Často sa prispôsobia tejto situácií prikrytím si uší či nasadením slúchadiel.

Sú rozptyľované

Isteže, hranie sa patrí do detskej povahy. Ale ak sa hrá napríklad hru na mobile a úplne odvedie jeho pozornosť spievajúci vtáčik mohol by to byť jeden z príznakov.

Vyhľadávajú alebo sa vyhýbajú určitým pohybom

Extra vnímavé deti reagujú na zmyslové vnemy rôzne. Na jednej strane sa dožadujú viac, neustále sa snažia uspokojiť svoj nervový systém. Na druhej strane sa dieťa môže určitému pohybu snažiť vyhnúť – zvlášť pohybom, ktoré narušujú vestibulárny systém ako napríklad kotrmelec pretože sa mu nepáči aké pocity to v ňom vyvoláva.

Dráždi ich oblečenie

Rovnako ako sa dieťa dožaduje menšieho či väčšieho pohybu, ich super snímač môže cítiť, že oblečenie je príliš tesné či voľné. Tiež sa môže sťažovať na svrbenie ceduliek či švov.

Sú citlivé na jedlo

Samozrejme, väčšina detí vypľuje ružičkový kel ale tu hovoríme o konkrétnej averzii k určitým textúram (ako chrumkavá či kašovitá), ktoré sa opakovane objavujú.

6.Majú problém so zmenou režimu

Super snímači pracujú veľmi tvrdo na pocite bezpečia a pohodlia vo svojom prostredí. Takže keď sa ich rutina zmení – od budíčka v iný čas po presúvanie si vlastného nábytku – ich komfort a bezpečnosť sa rozplynie vo vzduchu.

Sú citlivé na slnečné lúče

Slnko je jasné, prejasné a super snímači môžu byť jeho žiarou vysoko ovplyvnení.

Môžu začať žmúriť alebo sa rozhodnúť vždy nosiť slnečné okuliare.

Boja sa určitých zvukov

Nepoznáme nikoho kto má rád hluk revúceho vysávača alebo sušiča rúk. Ale extra vnímavé deti môžu na tieto zvuky reagovať ešte citlivejšie.

Zúčastniť sa ich znepokojuje

Vzhľadom na vyššie spomenuté, rodinné oslavy, narodeninové oslavy, nakupovanie potravín či sledovanie basketbalu môže byť pre nich príliš. A tak…

Chytajú záchvat hnevu

Čo sa zdá byť obyčajný výbuch hnevu, môže byť príčina zmyslového nepohodlia. A keďže hovoríme o deťoch , niekedy je pre nich najjednoduchšie dať najavo nepohodlie hádzaním sa o zem.

Máte pocit, že potrebujú väčšiu ochranu pred svetom

Je to častý pocit rodičov extra vnímavých detí, pre týchto rodičov je dôležité byť super detektívmi. Ak však máte o svoje dieťa obavu môžete vyhľadať špecialistu zameraného na tréning zmyslovej integrácie.

