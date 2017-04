Štyri miesta na Slovensku, ktoré si zaslúžia viac turistov už toto leto

Ohodnoť článok

Cestovanie po Slovensku mnohí z nás podceňujú. Jednou nevýhodou Slovenska je, že nemáme more, no pre tých, ktorí vedia oceniť krásy našej prírody more v skutku nezaujíma. Na Slovensku máme viacero krásnych miest, ku ktorým sa však nedostáva toľko turistov, koľko by si tieto miesta zaslúžili. Redakcia Zaujímavosti pre vás pripravila zoznam štyroch miest na Slovensku, ktoré by ste mali navštíviť túto sezónu. Zabudnite na moria a dlhé pláže, my máme krásne hory, jazerá a rieky. Poďme sa teda spolu pozrieť Slovensku na zuby. Kam na výlet na Slovensku? Skústie túto štvorku.

Tisovec a jeho okolie

Mesto v Banskobystrickom kraji, ktoré je napríklad rodiskom humoristky Eleny Vacvalovej má okrem pekného mesta v ponuke najmä nádhernú prírodu. S obyvateľstvom iba niečo vyše 4000 obyvateľov ide o naozaj malé mesto v regióne Rimava. Zaujímavosťou je, že z Tisovca vedie do Podhronskej Polhory ozubnicovaná železničná trať, ktorá je jediná v strednej Európe. Z Tisovca sa môžete vybrať na pešiu túru na Hradovú či prejsť náučný chodník na Tŕstie či priamo k prameňu rieky Rimava.

Oblasť Podunajskej nížiny má pre víkendových turistov plný program

Oblasť Podunajskej nížiny má pre turistov priam vynikajúce víkendové aktivity. Pre príklad, vezmite si bicykel a prejdite sa po hrádzi z Bratislavy až do Hamuliakova a naspäť. Spolu to je príjemných 40 kilometrov a pekný celodenný výlet. V okolí Bratislavy sa môžete zastaviť aj v Malinove, kde nájdete veľký prírodný, anglický park plný exotických drevín. Klenotom tohto parku je historický kaštieľ, ktorý je aktuálne zatvorený. Naopak, hneď vo vedľajšej dedine v Tomášove sa nachádza podobný kaštieľ, ktorý prešiel rekonštrukciou a nachádza sa v ňom art hotel s reštauráciou. Ak máte radi vodné športy, vydajte sa na splav Malého Dunaja. Nasadnite v Zálesí do kanoe a odvezte sa až do Jelky, kde si môžete dať pečeného Heika.

Jazero Beňantina je miesto, kde našli päť metrov veľkú rybu

Toto jazero sa nachádza na Východnom Slovensku a zaujme vás svojou tyrkysovou farbou. Jazero vzniklo v bývalom kameňolome, kde sa podľa stránky krasneslovensko.eu našla skamenelina ryby dlhej až päť metrov. Ťažba tu bola teda zastavená a mnohým jazero Beňantina propomína populárne Plitvické jazerá v Chorvátsku. Toto čarovné miesto nájdeme v okrese Sobrance pri dedine Inovce.

Hrad Branč je zrúcanina s bohatým kultúrnym životom

Na Myjave, neďaleko malej dediny Podbranč (ktorá logicky leží priamo pod touto zrúcaninou) sa na vrchu kopca týči zrúcanina hradu Branč. Práve počas leta vás tu poteší bohatý kultúrny program, stretnutia mládeže, náboženské stretnutia či občasné pikniky a posedenia. V nadmorskej výške 575 m. n. m. teda nájdete kus kultúry priamo zo stredoveku. Hrad bol počas jeho existencie niekoľko krát zbúraný, menil majiteľov a dnes tu prebiehajú lokálne rekonštrukcie.

TIP: Dajte si pivo v obci Podzámok a vyšliapte si to na Branč peši, ide o veľmi jednoduchú a ľahkú turistiku.