Na výletoch po Slovensku. Navštívili sme sedlo Zbojská

Tieto neľahké časy nám priniesli predsa len jedno pozitívum. Konečne sme nútení zistiť aká krásna krajina je to Slovensko naše.

My sme tento krát dostali chuť na halušky s výhľadom a tak sme si pri výbere „reštaurácie“ do vyhľadávača zadali samozrejme slovíčko salaš. No ani vo sne by nás nenapadlo, že objavíme taký, ktorý je na skok od jednej z najkrajších rozhľadní, na akej sme boli.

Súradnice 48°44′37″S 19°51′3″V

Zbojská <3

Zbojská (725 m n. m.) je horské sedlo v hlavnom hrebeni Veporských vrchov, medzi Bánovom (1 038,8 m n. m.) a Fabovou hoľou (1 438,8 m n. m.). Oddeľuje podcelky Fabova hoľa na severe a Balocké vrchy na juhu. Južné svahy sú pramennou oblasťou Furmanca, patriaceho do povodia Rimavy, severne od sedla pramení Rohozná.

Sedlom prechádza hranica medzi povodím Hrona a povodím Slanej. Južne od sedla prebieha dolina Furmanec, severozápadne od sedla sa rozprestiera Breznianska kotlina. Ďalšia hranica prechádzajúca sedlom je administratívna – medzi okresmi Brezno a Rimavská Sobota.

Vedie ním významná spojnica – cesta I/72 (predtým II/530) a železničná trať Brezno – Jesenské, ktoré spájajú Horehronie s Gemerom medzi Pohronskou Polhorou a Tisovcom. Sedlom tiež prechádza červeno-značkovaná Rudná magistrála zo sedla Bánovo na Fabovu hoľu (1 438,8 m n. m.).

V sedle je autobusová zastávka, pod sedlom železničná zastávka. Južne od sedla ležia rekreačné osady Pod Dielom a Bánovo, severne od neho rekreačná osada Predné Kopačno (Predkopačno). Priamo v sedle stojí areál Zbojníckeho dvora (Salaš Zbojská), ktorý ponúka stravovanie, ubytovanie, predaj syrov a Turisticko-informačné centrum.

Zdroj: Wikipédia

My sme sa na výlet vybrali z Bratislavy, trvalo nám to necelé 3 hodinky a stálo to za každú jednu!

Čo sa týka parkingu, miesta až až. Ak by ste išli verejnou dopravou treba vystúpiť na autobusovej zastávke Pohronská Polhora, Zbojská, žel. zast., alebo na železničnej zastávke Zbojská, ktorá sa nachádza na ozubnicovej trati Tisovec – Pohronská Polhora.

My sme naše auto odstavili pri Salaši Zbojská a pred tým ako sme si naplnili žalúdky sme sa vybrali na kopček oproti, kde sa právom pýši krásna malá rozhľadnička Zbojská.

Rozhľadňa sa nachádza na území Národného parku Muránska planina a postavili ju v roku 2016. Jej súčasťou je aj krásna kaplnka a vnútri na samom vrchu si môžete zazvoniť aj zvoncom 🙂

A pozor súčasťou interiéru rozhľadne je aj kopa vypchatých zvieratiek čo však môže poslúžiť ako názorná ukážka pre deti. Schody sú veľmi úzke a strmé ( ako to už v dreveničkách býva), čiže starší ľudia, prípadne s postihnutím môžu mať problém.

Ak však máte to šťastie a vyjdete na samý vrch, ostanete uchvátení.

Po kochaní sa všetkou tou krásou sme si to teda už riadne hladní namierili oproti do už spomínaného Salaša Zbojská. Je to cca 10min peši. Nájdete tu príjemné prostredie pri chutných tradičných jedlách a špecialitách z baraniny, ktoré vám spestrí obsluha v krojoch, miestna ľudová hudba, milé zvieratká a dokonalý výhľad aj na obľúbenú rozhľadňu.

Halušky boli super a vyšli na necelých 6 €. Okrem jedla si tu viete kúpiť aj rôzne oštiepky, syry, bryndzu či iné výrobky zo salaša.

Náš tip: Parený syr s cesnakovou príchuťou!

Ako sme už povedali, neľutujeme ani sekundu precestovaného času. Avšak rodinám s deťmi by sme odporúčali zahrnúť tento výlet do víkendového pobytu v blízkosti tejto lokality. Je tu čo pozerať aj týždeň 🙂

