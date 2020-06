Nedarí sa vám klikovať? Vyskúšajte schody

Nič čo za to v konečnom dôsledku stojí, nie je ľahké. Notoricky známe kliky..všetci sme to zažili…trasenie rúk, čelo zaliate potom a po dvoch klikoch sme ostali na zemi…

Kliky vyžadujú obrovské množstvo sily a zahŕňajú mnoho rôznych svalových skupín, vrátane tricepsov a ramien ako aj spodnej časti chrbta, bokov a tak ďalej 🙂 Keď robíte kliky na zemi, dvíhate približne 65 % svojej váhy čo v závislosti od vašej váhy nemusí byť sranda! Okrem toho je pri klikoch dôležitá stabilita. Ak nezapojíte aj brušné svalstvo, neudržíte si správnu pozíciu. Váš chrbát sa prehne, boky vás budú tlačiť k zemi a nikdy sa nedostanete cez tých prvých pár zdvihov.

Najlepším postupom ako vylepšiť vaše kliky je postupné budovanie sily. Nechajte svoje svaly zvyknúť si na pohyb, až kým si ho neosvojí. Nepotrebujete osobného trénera ani telocvičňu, stačia vám schody a pár minút každý deň.

V prípade, že ste začiatočník, je potrebné nájsť svoju referenčnú hodnotu. Vaša referenčná hodnota vám povie, ako ste na tom so silou. Vyskúšajte kliky na niekoľkých úrovniach schodiska (výška schodu) s rukami na šírku ramien a dlaňami na hranách schodu. Držte sa nohami na špičkách, podľa potreby, držte hlavu, chrbát a nohy v jednej rovine. Čím vyššie je schod položený, tým to bude jednoduchšie, pretože uhol medzi telom a zemou je väčší (to znamená, že dvíhate menšie percento vašej váhy). Nájdite si pozíciu/schod, na ktorom dokážete urobiť 7 klikov, to je totiž ideálna východisková „výška“. Každý týždeň budete pomaly postupovať, najprv zvýšením počtu opakovaní a potom znížením výšky schodu.

V prvom týždni robte päť opakovaní každý deň vo vašej vopred stanovenej výške. V druhom týždni robte každý deň dve sady po piatich opakovaniach. V treťom týždni robte každý deň tri sady po piatich opakovaniach. Keď idete do štvrtého týždňa, posuňte sa nižšie o jeden schod a zopakujte rovnakú postupnosť opakovaní týždenne. Pokračujte v znižovaní, až kým nedosiahnete zem. V tomto okamihu by ste mali vedieť spraviť jednu sadu piatich push-ups, bez spoteného čela 🙂

Ďalšou alternatívou by bolo robiť kliky s kolenami na zemi, teda polovičné kliky. Majte však na pamäti, že pri akejkoľvek alternácii cviku sa mení aj oblasť svalov, na ktoré sa pri cviku zameriavate. Napríklad pri polovičných klikoch touto zmenou vynechávate práve brušné svalstvo. Ak chete vedieť skutočné kliky, vyskúšajte tréning na schodoch. Držíme palce!

