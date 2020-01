Je pre vás cvičenie dva krát denne skutočné dobré

Cvičiť dva krát do dňa je u niektorých ľudí v poriadku, no nemusí to byť potrebné. Aj napriek prospešnosti vám cvičenie navyše nemusí pomôcť zaručene dosiahnuť váš cieľ.

Výhody

1. Môžete byť viac fit

Cvičenie dvakrát denne zlepšuje váš celkový výkon. Prečo? Čím viac cvičíte, tým rýchlejšie vaše svaly porastú a tým lepšia bude vaša vytrvalosť. Pokiaľ cvičíte správne môže vám to pomôcť dosiahnuť vaše ciele v oblasti fitness oveľa rýchlejšie a preto takto cvičia najmä športovci, tí, ktorí trénujú na preteky a podobne.

2. Váš metabolizmus sa môže zrýchliť

Aj keď genetika a určité zdravotné ťažkosti (napríklad problémy so štítnou žľazou) zohrávajú dôležitú úlohu pri určovaní metabolizmu, v skutočnosti existujú kroky, ktoré môžete podniknúť na jeho optimalizáciu, ako je strava a cvičenie. Cvičenie predstavuje až 30% kalórií, ktoré spaľujete a ak vaše cvičenie zahŕňa silový tréning, táto extra svalová hmota vám poskytne malú, ale zmysluplnú metabolickú podporu. A áno, to znamená, že pravdepodobne budete chudnúť rýchlejšie (pokiaľ budete jesť vyváženú a rozumnú stravu).

Nevýhody

1. Môže sa stať, že budete náchylnejší na zranenia

Tento typ cvičenia nie je bez rizík. Najväčší problém je potenciálne zvýšenie rizika zranenia. Zvýšená aktivita znamená, že by ste ju mohli preháňať a zraniť sa v dôsledku pretrénovania. To platí najmä v prípade, ak nevyvážite tréningy s vyššou intenzitou s cvičeniami s nižšou intenzitou alebo ak vynecháte odpočinok a čas na zotavenie.

2. Môže vás prekvapiť syndróm vyhorenia

Poznáte príslovie, všetkého veľa škodí? Platí to aj tu. Najprv budete nadšení no vždy je tam riziko, že vás to po určitej dobe začne nudiť, alebo jednoducho vyhoríte. Cvičenie dvakrát denne nie je udržateľné, pokiaľ nie ste profesionálny športovec alebo niekto, kto sa tým živí (napr. fitness tréner).

Čo by ste si mali pamätať ak cvičíte dvakrát denne

1. Zostaňte hydratovaní

Zostať hydratovaný je absolútne nevyhnutné, aby ste zostali v bezpečí pred, počas a po tréningu. Od stanovenia cieľov hydratácie po konzumáciu potravín obsahujúcich veľa tekutín.

2. Naplánujte si tréningy strategicky

Ak je prvé cvičenie intenzívne, potom by druhé cvičenie malo byť o niečo ľahšie, napríklad joga. Prípadne si dajte kardio ráno a silové cvičenie večer, alebo rozdeľte hodinové cvičenie na dve 30 minútové cvičenia. Je to rovnako efektívne.

3. Dbajte na rozmanitosť cvičenia.

4. Nemajte prehnané očakávania. Berte to s ľahkosťou.

5. Nebuďte na seba prísny

Nebuďte na seba príliš tvrdý. Ak vynecháte pár dní po sebe, je to v poriadku. Mali by ste si uvedomiť, že to, že sa staráte o svoje zdravie je už samo o sebe skvelé.

