Znamenia, ktoré by randiť spolu určite nemali

Každé znamenie sa môže zamilovať do akéhokoľvek iného znamenia … technicky. Ale podľa kompatibility zverokruhu nie všetky sú láskou zrodenou z hviezd. Prečítajte si, s ktorým znamením by ste určite nemali ísť na rande.

Baran a rak

Baran sa rád zamiluje rýchlo a ťaží s momentálnej romantiky. Čo môže byť lepšie ako okamžitá iskra a spontánne konanie? To však nefunguje v prípade Raka, ktorý je sentimentálny a potrebuje čas na vybudovanie dôvery. Pre neho je romantika umeleckým dielom, tie zmysluplné gestá a vtipy, ktoré si partneri časom osvoja. V čase, keď sa Rak cíti dostatočne komfortne na to, aby sa zaviazal, Baran už predpokladá, že Rak nemá záujem a posunie sa ďalej.

Býk a Vodnár

Býk je stabilný a predvídateľný, najmä v srdcových záležitostiach. To môže pre niektorých znamenať romantiku a spoľahlivosť a stagnáciu pre ostatných. Pre Vodnárov, inovátorov to znamená recept na dusenie a nudu. Vodnári preferujú originalitu a potrebujú osoby, ktoré ich intelektuálne a umelecky stimulujú. Pre Býka to znie ako veľa zbytočnej energie. Akonáhle zistia, čo pre nich funguje, prečo to meniť? Vodnár rád mení plány a zisťuje ako sa veci vyvinú.

Blíženci a Škorpión

Bezstarostná myseľ Blíženca môže viesť k tomu, že má zdanlivo protirečivé názory … čo môže vydesiť Škorpióna, ktorý potrebuje vedieť, ako na tom ich partner je za každých okolností. Ak sa Škorpión necíti bezpečne, neinvstuje svoje srdce do trvalého partnerstva. Blíženci sa najpohodlnejšie cítia v dynamickom prostredí a potrbeujú aby ich partner takých prijal.

Panna a Váhy

Panna nestráca čas s ružovými okuliarmi, je to realista, ktorý horko-sladkosti života čelí s humorom a celistvosťou. To pre niektoré znamenia zverokruhu môže znieť osviežujúco, no nie pre romatické Váhy, ktorí sú optimisti v láske a živote a majú tendenciu veriť, že takmer všetko je možné, ak budeme spolupracovať. Ale to, čo považujú za inšpirujúce, považuje Panna za naivné.

Kozorožec a Strelec

Kozorča vieme opísať jedným slovom „profesionál“. Kozorožci sú pracovití a ambiciózni. Vedia čo chcú a vedia dať partnerovi čo potrebujú. Strelci sú na druhej strane vtipní géniovia so šťastím začiatočníka. Zaujímajú ich skôr neupravené vlasy a myslia si, že každého vedia očariť natoľko aby im odpustil aj meškanie. Až na Kozorožca…ten vyžaduje presnosť.

Lev a Ryby

Citlivé Ryby sršia karmickou múdrosťou (Ryby vo vašom živote sú pravdepodobne tí, ktorí praktizujú reiki …) a empatiou voči ostatným. Odvážny Lev prekypuje láskou k sebe a lojalitou voči svojej posádke a od partnera žiadajú to isté. Lev sa zbaví spolupracovníka, ktorý ukradol peniaze, zatiaľ čo Ryby sa snažia vidieť druhú stranu príbehu. Nie je to o tom, že Lev vám nekryje chrbát, ale, že Ryby chcú kryť chrbát každému.

