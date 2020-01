Mesiac masturbácie. Ženy zdieľajú, prečo masturbujú

Ešte stále sa šíri mýtus, že ženy nemasturbujú.

Nakoľko je mesiac masturbácie, porozprávali sme sa s niekoľkými ženami, ktoré masturbujú aby sme zistili dve hlavné veci. Po prvé, aby sa dokázalo, že áno, ženy masturbujú a po druhé aby sme zistili, prečo ženy masturbujú. Pretože chápeme, že veľa ľudí je zvedavých.

Povedali toto.. (mená sme zmenili, pretože nie každý sa chce otvorene a online rozprávať prečo masturbuje)

Katie, 25

Masturbujem z nudy, alebo za účelom úľavy od stresu. Len zriedkavo sa stane, že som nadržaná, proste cítim, že je to niečo čo by som sem-tam mala urobiť, kvôli všetkým tým zdravotným benefitom, ktoré to obnáša, bla, bla bla.

Keď sa do toho pustím a masturbujem, potom sa vždy cítim skvele. Len ma jednoducho nenapadne robiť to, pokiaľ sa nenudím a nemám čo robiť.

Gina, 23

Nemôžem sa vždy spoľahnúť na to, že niekto bude po ruke, ak sa mám chuť urobiť, tak prečo nevziať veci doslova do svojich rúk? Je tiež super, že to môžem urobiť bez akéhokoľvek očakávania či potešenia niekoho iného a pomáha mi to rýchlejšie zaspať.

Samantha, 25

Masturbujem väčšinou keď sa nudím, alebo mám na to chuť, 2x týždenne podľa nálady a únavy.

Emma, 24

Je to zábavné a ak si niekedy potrebujem zdriemnuť, pomáha mi to rýchlejšie zaspať.

Allison, 28

Masturbujem pravidelne. Z nejakého dôvodu sa to stalo niečo ako rannou rutinou, hoci, keď prežívam stresujúce chvíle v živote, zvyčajne ma to na pár dni prejde.

Vždy som bola veľmi sexuálne založená, či už som bola sama, alebo mala partnera.

Pomáha mi to oprostiť sa od neustáleho rozmýšľania a rovnako uvoľňuje endorfíny.

Emily, 20

Pretože som single a ženy majú potreby.

Hannah, 24

Myslím, že to robím len keď mám chuť, tak ako ostatní. Ale rovnako ako iné veci v mojom živote, je to ovplyvnené vierou a kultúrou.

V mojej viere to nie je dovolené, ale aj keď som sa snažila to nerobiť, je to ťažké.

Lucy, 24

Myslím, že masturbácia je zdravá a keďže som slobodná a momentálne nehľadám vzťah, viem, že sa môžem potešiť bez toho, aby som sa musela snažiť o niekoho, kto ma aj tak neuspokojí.

Molly, 28

V podstate som nováčik, pretože som chodila do školy, kde nás učili, že je to smrteľný hriech.

Vždy som sa bála to vyskúšať, viem znie to bláznivo, ale časť mňa si vždy myslela, že sa mi stane niečo zlé.

No v poslednej dobe sa to snažím praktizovať, lebo mám problém dosiahnuť orgazmus a myslím si, že to je to psychologického pôvodu. Robím to keď som úplne sama (musím však byť sama niekoľko dní, nie hodín) aby som sa cítila komfortnejšie a naučila sa viac o tom čo môžem urobiť aby som celkovo zlepšila svoj sexuálny život.

Amber, 28

Robím to už od tínedžerskych čias. Páčilo sa mi ako som sa potom cítila a odvtedy som neprestala. Chápem prečo to niektorí ľudia nerobia, no je to súčasťou mojho sexuálneho života už viac ako 10 rokov.

Tina, 26

Byť slobodným dievčaťom často znamená byť sexuálne frustrovaná, pretože nikdy neviem, kedy budem mať ďalšiu príležitosť mať s niekým dobrý sex. Niekedy sa s niekým vyspím a sex je hrozný a nedosiahnem orgazmus. Masturbácia je pre mňa skvelý spôsob, ako zistiť, čo sa mi páči a tiež uvoľniť časť sexuálnej frustrácie.

Chloe, 23

Robím to preto, lebo je to iné ako keď použijete sexuálnu pomôcku, no nerobím to často, preferujem sex.

Žijem s priateľom, takže vôbec necítim potrebu, no je to pre mňa ľahší a rýchlejší spôsob ako dosiahnuť orgazmus.

Daisy, 23

Masturbujem denne. Pomáha mi to relaxovať a odpočinúť si po stresujúcom dni. Je to pre mňa každodenný únik.

Louise, 31

Niekedy to robím na zmiernenie úzkosti, alebo ak mám strašnú opicu.

Alebo keď mám veľkú sexuálnu túžbu počas plodných dní a s nikým sa nestretávam.

Ella, 25

Som sexuálne založená a ak som frustrovaná, alebo pod tlakom, masturbácia mi pomáha uvoľniť stres, v prípade, že nemám sex.

