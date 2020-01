Je normálne rozprávať sa sám so sebou?

Šomreme si popod nos keď sa nás niekto nechápavo opýta ,,čo?“ a my trápne odpovieme ,,aaale nič“. Každému z nás sa stalo, že sme sa prichytili v okamihu kedy sa rozprávame sami so sebou. Akokoľvek divné sa to môže niekomu zdať, hovoriť sám so sebou je úplne v poriadku, dokonca zdravé. Tu je názor odborníkov.

Je čudné, že sa rozprávam sám so sebou?

,,Je to určite normálne a veľmi bežné“, potvrdzuje psychologička Dr. Jeannette R. Bergfeld. Zvyčajne začneme hovoriť sami so sebou keď pociťujeme nejakú emóciu, napríklad sa hneváme, sme nervózni, pociťujeme úzkosť, alebo sa len snažíme sústrediť. ,,Rozhovor so sebou samým môže byť upokojujúcim nástrojom pri strese, alebo strachu„, hovorí psychologička Dr. Heather Stevenson. Ubezpečujeme sa, že všetko bude v poriadku alebo že zvládneme čokoľvek.

Prečo ľudia hovoria sami so sebou?

Osobný rozhovor so samým sebou môže tiež pomôcť pri riešení problému, ktorý máte s ostatnými. Nacvičovanie si rozhovoru o tom, o čom sa chceme rozprávať s niekým iným môže pomôcť posilniť naše sebavedomie a upokojiť nás. Napríklad ak si nacvičujete čo chcete povedať partnerovi či šéfovi v prípade, že sa vyskytne problém, ktorý potrebujete riešiť.

Pomôže vám to vyriešiť problém, rovnako vám môže tiež poskytnúť lepší prehľad o vašich pocitoch, rozhodnutiach, ktoré urobíte v živote, alebo pri problémoch, ktoré sa môžu objaviť.

Kedy je to niečo viac?

,,Existuje však rozdiel medzi ľuďmi, ktorí majú zdravé rozhovory so samými sebou a tými, ktorí zažívajú psychotické príznaky, ako sú sluchové halucinácie a klamné predstavy, hovorí Dr. Stevenson“. Ľudia s týmito príznakmi sa často objavujú stratení vo svojom vlastnom svete a neschopní spojiť sa s niekým iným, kto môže byť hneď vedľa nich.“

Prečo to niektorí terapeuti dokonca odporúčajú

Celkovo je však rozhovor so sebou užitočnou technikou. Mnohí terapeuti v skutočnosti radia svojim pacientom, aby si takéto rozhovory precvičovali, aby im pomohli vyriešiť problémy. Stevenson hovorí: „Klienti často praktizujú rozhovory s mladšou alebo staršou verziou seba, rozhovory so svojím telom alebo rozhovor pomocou denníku, aby im pomohli nielen naučiť sa počúvať a dôverovať vlastnej intuícii, ale tiež získať spojenie so sebou samými. “

Ako sa vyhnúť negatívnej konverzácii so sebou

Keď sa objaví vnútorný hlas, ktorý môžeme nazvať„ vnútorný kritik “, môže sa stať, že sa rozprava stane negatívnou. Všetci máme tento vnútorný hlas, ten, ktorý vám povie, že ste urobili chybu, alebo vás iným spôsobom obmedzuje. Môže často viesť k zvýšenej úzkosti, depresii a nízkemu sebavedomiu.

Aby ste sa vyhli negatívnemu seba-rozprávaniu, praktizujte motivujúci rozhovor so sebou samým, aby ste pozitívne ovplyvnili váš výkon. Buďte svojim vlastným motivátorom.

Prečo by ste mali hovoriť nahlas

Je to preto, že hovorenie nahlas je lepšie ako to ticho povedať sám sebe. Štúdia z roku 2012 zistila, že rozprávanie nahlas zlepšilo kontrolu, ktorú majú ľudia nad úlohou. Účastníci boli požiadaní, aby si prečítali písomné pokyny buď ticho alebo nahlas. Vedci zistili, že koncentrácia a výkon sa zlepšili, keď sa pokyny prečítali nahlas. Samotné počutie seba samého môže zmeniť situáciu a dá vám lepšiu kontrolu nad vaším správaním.

Táto technika „nahlas“ vám tiež pomôže nájsť telefón (naozaj). Štúdia uverejnená v časopise Experimentálnej psychológie zistila, že ľudia, ktorí sa rozprávali sami so sebou a vyslovili meno predmetu, ktorý hľadali (napríklad kľúče alebo telefón) nahlas, našli stratené objekty rýchlejšie.

