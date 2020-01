Ako byť optimistickejší v živote na základe vášho znamenia zverokruhu

Bez ohľadu na to aké ste znamenie, v každom z nás sa nachádza aj optimista aj pesimista. Pochopením vášho znamenia môžete využiť vnútorného optimistu a bojovať proti pesimistickejším tendenciám.

Baran

Barana väčšinou nikto neoznačí za plachého. Baran, ktorý je známy vysokým sebavedomím má zvyčajne aj veľa optimizmu keď sa do niečoho pustí, avšak nevydrží mu to do konca. Baran dokáže prejsť od optimizmu do bezohľadnosti veľmi ľahko, ale sústredenie sa na cieľ mu môže pomôcť zabrániť akejkoľvek vlastnej sabotáži na poslednú chvíľu. Aby ste predišli strate nervov a impulzívnosti, na začiatku nového projektu si napíšte všetko čo vás nadchne. Týmto spôsobom môžete svoje najúžasnejšie myšlienky znova prehodnotiť neskôr, keď budete potrebovať nejaké palivo pre optimizmus.

Vaša optimistická mantra: Nájdite radosť v ceste za cieľom.

Býk

Býk nie je obzvlášť známy svojou veselou povahou. Našťastie tvrdo pracujúci, vytrvalý Býk sa nikdy nevyhne výzve! Mal by sa však vyhnúť prílišnej opatrnosti. Býk má tendenciu žiť v ,,najhoršom scenári“, preto by mohla byť užitočná malá perspektíva. Keď čelíte zmene života, vytvorte zoznam s tromi stĺpcami, v ktorých uvediete najlepší, najhorší a najpravdepodobnejší scenár/výsledok. Keď si ich prečítate, pomôže vám to uvedomiť si, ktoré starosti sú prehnané, ktoré stoja za to popremýšľať a všetky úžasné veci, ktoré by sa mohli stať ak sa necháte unášať prúdom.

Vaša optimistická mantra: Poddajte sa tomu.

Blíženci

Blíženci milujú zmenu, takže pokiaľ ide o optimizmus, máte trochu náskok. Čokoľvek čo sa dnes líši od včerajška je pre vás vítané. To znamená, že nálady Blížencov sa môžu zo dňa na deň divoko kolísať, takže keď na to príde, je dôležité rozpoznať a spracovať vašu pesimistickú stránku. Keď sa tak stane, Blíženci sa môžu správať odsudzujúco a falošne a zrazu vidia len to najhoršie. Nájdite si čas a naučte sa spoznať toto správanie a opýtajte sa sami seba: Chce ma niekto naozaj oklamať, alebo si dnes opäť vyberám vidieť to najhoršie v ľuďoch?

Vaša optimistická mantra: Aj toto prejde.

Rak

Super-senzitivita raka je ich požehnaním aj kliatbou. Keď sa Rak cíti obzvlášť pesimisticky, má sklon sa izolovať a stáva sa nekomunikatívnym. Ak sa tak stane, váš pesimizmus sa ešte zhorší, takže sa každý deň skúste prinútiť a choďte von – aj keď to znamená len si zájsť do miestnej kaviarne. Rovnako sa uistite, že máte priateľa, ktorému sa zverujete so svojimi emóciami, najmä ak máte pocit zavrieť sa v izbe a s nikým nehovoriť. Vonkajšia perspektíva vám pomôže kontrolovať niektoré emócie a pripomenie vám, že rozprávanie o svojich pocitoch vám prinesie úľavu.

Vaša optimistická mantra: Svoje emócie mám pod kontrolou. Dnes si vyberám šťastie.

Lev

Lev nemá problém byť optimistický voči sebe a svojej budúcnosti a prenáša tento optimizmus na ostatných. Lev má nekonečnú kapacitu pre zábavu , ale keď sa cíti ohrozený, môže sa správať chladne, žiarliť a byť agresívny. Svet nie je proti tebe, drahý Lev! A nikto sa ti nechystá ukradnúť slávu. Keď cítite, že sa vo vašom vnútri plazí monštrum so zelenými očami, pripomeňte si, že pre každého je dostatok všetkého.

Vaša optimistická mantra: Úspechy iných ľudí neznamenajú moje zlyhanie.

Panna

Panna je ďalším znamením, ktorý nemá nedostatok optimizmu, pokiaľ ide o ich vlastné nápady. Pri nedostatočnej kontrole môže Panna upadnúť do pesimizmu takže sa im nič nebude zdať dosť dobré. Keď sa ocitnete v tejto situácii dajte si pauzu alebo zavolajte dôvernému priateľovi aby vám pomohol. Ďalší pár očí vám môže pomôcť vidieť to čo je dobré a nie čo všetko potrebujete ešte zlepšiť.

Vaša optimistická mantra: Dokončený je lepší ako dokonalý.

Váhy

Váhy sú prirodzene optimistické znamenie a sú známe ako očarujúci, milí a beznádejní romantici. Keď Váhy narazia na problém ich prirodzený optimizmus ich zaslepí a nevidia červené vlajky, čo vedie k veľkému zúfalstvu aj keď sa pokazí čo i len drobnosť. Chcú len, aby bolo všetko dokonalé! Nájdite dychové cvičenie, ktoré vám vyhovuje, aby ste mohli nabudúce keď zistíte, že vás optimizmus je ohrozený, emócie predýchať.

Vaša optimistická mantra: Prijímajte aj to dobré aj zlé.

Škorpión

Škorpióni majú tendenciu cítiť veci dosť intenzívne, takže to znamená, že sú náchylní k intenzívnym záchvatom optimizmu a pesimizmu. Keď príde na rad ich pesimistická stránka, môžu sa stať uzavretými a posadnutými vecami/ľuďmi. Keď sa nabudúce ocitnete posadnutí negatívnym spôsobom, obráťte svoje myšlienky na to, čo by mohlo byť pozitívnym výsledkom. Ak je to potrebné, napíšte si to. Na prvý pohľad sa to môže zdať mechanické, ale nakoniec budete samozrejme premýšľať pozitívne.

Vaša optimistická mantra: Ja som nebo, všetko ostatné je len počasie.

Strelec

Gratulujeme, Strelci! Ste najoptimistickejšie znamenie zverokruhu. Milujete motivačných spíkrov, inšpiratívne príbehy a slogan „nádej a zmena“ . To však neznamená, že sa nemôžete stať obeťou pesimistického myslenia, rovnako ako my ostatní a môže vás to obzvlášť zasiahnuť, pretože na tieto pocity nie ste zvyknutí. Toto je čas, kedy potrebujete priateľa, ktorý nie je Strelec, ktorý vám pomôže spracovať tieto pocity a obnoviť vaše slnečné a veselé ja.

Vaša optimistická mantra: Zahoď starosti a buď šťastný.

Kozorožec

Kozorožec je zvyčajne najpesimistickejším znamením zverokruhu, ale zároveň to znamená, že máte oveľa viac priestoru na rast, pokiaľ ide o optimizmus. Len nezabudnite neizolovať sa. Keď sa dostanete na toto tiché, strašidelné miesto „všetko je strašné“, je čas zavolať dobrého priateľa a naplánovať si ,,výjazd“. Nehovoriac o tom, že musíte ísť na dobrodružstvo v štýle babská/pánska jazda. Okolité prostredie s ľuďmi, ktorí nie sú v pesimistickej nálade, vám môže pomôcť pozdvihnúť náladu.

Vaša optimistická mantra: Mám sa rád bez ohľadu na okolnosti.

Vodnár

Zábavná vec o Vodnároch: Nemajú problém snívať o veľkých optimistických víziách budúcnosti, ale majú veľa problémov s pozitívnym videním súčasnosti. Keď zistíte, že ste uviaznutí v ,,čo by mohlo byť“, venujte trochu času a spíšte si 10 vecí, ktoré vás tešia momentálne. Rýchla meditácia vám tiež môže pomôcť s pozitívnym a optimistickým spojením sa s prítomnosťou. Potom, keď sa sústredíte na pozitívne veci vo vašom súčasnom živote, budete ešte lepšie pripravení ťažiť z pozitívnych vecí, ktoré majú prísť.

Vaša optimistická mantra: Som vďačný za túto chvíľu a všetko, čo mi ponúka.

Ryby

Ryby sú spravidla optimistickí ľudia. Ak sa dostanú do problémov, je to zvyčajne z dôvodu ich intenzívnej empatie a citlivosti. Preberajú pesimizmus druhých. Ryby sú mimoriadne citlivé na emócie druhých a berú ich ako svoje vlastné tak ľahko, ako by ste vyskúšali novú bundu. Ak sa cítite obzvlášť pesimisticky, zamerajte sa na seba. Naozaj to hovorím ja? Alebo je to prístup niekoho iného, ktorý som si osvojil ako svoj vlastný? Akonáhle zistíte zdroj pocitov, budete ich konečne schopní kontrolovať.

Vaša optimistická mantra: Moje emócie sú moje vlastné.

S trochou práce môže každé znamenie zverokruhu žiť šťastnejší a optimistickejší život bez ohľadu na to, kde sa nachádza na astrologickej mape. Astrológia nám umožňuje nahliadnutie do našich vlastných osobností, aby sme ich v súčasnosti mohli mať lepšie pod kontrolou. Tak choďte von a začnite sa na ľudí usmievať!

