Ako vyjsť s ľuďmi, ktorí vám neustále skáču do reči

Poznáte niekoho, kto vám neustále skáče do reči? Ak áno, pravdepodobne vám zakaždým zovrie krv a máte chuť mu to poriadne vytmaviť. Hnev však nie je najlepšia cesta. Namiesto toho by ste myli byť rázni, no chápaví a otvorení pripomienkam.

Niekedy je prerušenie dobré alebo minimálne prijateľné. Druhý človek možno chce dodať niečo dôležité alebo opraviť nejakú chybu, od ktorej sa chcete odvíjať. Niekedy ide aj o čas – rozprávate sa v aute a váš spolujazdec vám skáče do reči, aby vás navigoval.

O tieto prípade však nejde, všakže. Ako teda vyjsť s ľuďmi, ktorí vám chronicky skáču do reči, len aby sa dostali k slovu?

Kašlite na to

V momente, keď vás niekto preruší, ste pravdepodobne nahnevaní. Udržte si odstup a vyhodnoťte správnosť jeho konania. Hádaním sa o slovo sa nikam nedostanete a môžete úplne zabiť konverzáciu.

Pripravte si pôdu

Ak sa chystáte na prezentáciu alebo chcete povedať dlhší príbeh, pripravte na to aj ostatných – najmä, ak je v skupine niekto, kto nevydrží dlho ticho. Začnite tým, že poviete „toto zaberie trochu viac času, preto vás prosím o trpezlivosť“ alebo „po prezentácii budem zvedavý na vaše nápady a pripomienky“. Ak vás predsa len niekto preruší, môžete ho utíšiť zopakovaním „ako som povedal na začiatku, chvíľku to potrvá…“.

Jednoducho neprestávajte rozprávať

Ak chcete, môžete „narušiteľovi“ povedať „minútku, prosím“ a dokončiť myšlienku. Alebo pokračujte, ako keby ste ho ani nepočuli. Môže to vyznieť nafúkane, ale ak máte pozornosť ostatných, možno ocenia vaše odhodlanie.

Slušne to s nedočkavcom vybavte

Stačí aj prosté „prosím, nechaj ma dohovoriť“. Cieľom nie je druhého „prevalcovať“, iba mu dať najavo, že ste neskončili. Hnev odložte bokom, buďte rázni, ale milí. Úsmev dokáže divy.

Zamyslite sa nad hodnotou „narušiteľových“ vsuviek

Niektorí ľudia, ktorí chronicky skáču do reči, toho naozaj majú veľa čo povedať. Sú inteligentní a ich mozgy pracujú rýchlejšie, než je priemer. Chcú veci urýchliť. Možno, že ste na to alergickí, ale skúste z toho vyťažiť. Doplňte prerušenie otázkou, aby ste sa spolu s ostatnými chytili na vlnu vašej „hviezdy“. Po odpovedi pokračujte. Takýmto ľuďom stačí z času na čas vyhovieť a dokážu sa upokojiť. Okrem toho vyzniete dobre aj vy – ako že vám ide o konverzáciu samotnú a nie o seba samých.

Nasmerujte rozhovor inam

Keď vás niekto preruší, môžete zareagovať aj tak, že svoju pozornosť venujte niekomu úplne inému, či už jednotlivcovi alebo celej skupine.

Zmierte sa s tým, že v tejto skupine ľudí prebieha konverzácia takto

Rozhovory medzi seberovnými, ktorí sa vášnivo zaujímajú o diskutovanú tému, sú často plné prerušovaní a neustálej výmeny názorov. Ak ste v skupine noví alebo máte nižšie sebavedomie či vedomosti o téme, vstúpte do rozhovoru jeden či dvakrát s tým, že dáte najavo, že nechcete byť prerušovaní. Radšej to však nepreháňajte, pretože by vás takáto skupina vôbec nemusela prijať.

Nie je problém vo vás?

Zdĺhavé rozprávanie a zdržovanie konverzácie? Priveľa zbytočných detailov, zabúdanie pointy alebo poučovanie? Skúste sa zamyslieť, či sa niektorý z týchto neduhov neskrýva aj vo vás. Nemusí to byť vôbec zrejmé, no ak vám často skáču do reči, môže to byť tým, že nie ste práve najlepší rozprávač.

Zdroj: https://www.psychologytoday.com/blog/open-gently/201709/how-deal-people-who-interrupt