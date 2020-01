Dokonalá vizáž na ples. Dodržujte týchto 15 zásad

Chápeme, vizáž na ples nie je zrovna lacná záležitosť. Nepotrebujete profesionála, stačí dodržiavať tieto zásady.

1. Ak je potrebné, použite podkladovú bázu

Chcete, aby váš make-up vyzeral bezchybne celú noc, takže je nevyhnutné správne pripraviť pokožku. V tomto prípade musíte typ pleti poznať naozaj dobre. Máte tendenciu žiariť po celý deň? Ak je to tak, mali by ste použiť matnú podkladovú bázu, ktorý udrží olej na uzde a zjemní väčšie póry. Na druhú stranu, ak je vaša pokožka suchá a šupinatá, môžete ju vynechať, ale pred nanesením makeupu ju dobre hydratujte.

2. Použite podklad, ktorý dobre vyzerá na fotkách

Budete sa fotiť celú noc, takže chcete aby vaša pokožka bola dokonalá. Existuju podklady/základné makeupy, ktoré sú špeciálne vyrobené tak, aby vyzerali fantasticky na fotografiách (rôzne HD makeupy). Najdôležitejšie je vyskúšať, ktorý sa vám hodí. Pred kúpou si vypýtajte malú vzorku.

3. Prispôsobte odtieň dekoltu a krku

Naše tváre môžu byť mnohokrát svetlejšie alebo tmavšie ako naše telá. Prispôsobením podkladu s dekoltom a krkom zaistíte, že farba bude zjednotená.

4. Dajte si pozor na HD púder

Tony značiek teraz vyrábajú jemne rozomletý sypký prášok oxidu kremičitého, ktorý sa často predáva ako prášok s vysokým rozlíšením (HD). Aj keď tieto výrobky majú za cieľ pôsobiť na pokožku „jemne zaostrene“, pri nesprávnom použití môžu byť výsledky dosť desivé. Na červenom koberci ste videli obrázky celebrít, kde to vyzerá, že si namočili svoje tváre do detského púdru? To je výsledok zle aplikovaného púdru HD. Kremičité prášky sa rozpúšťajú pri kontakte s vlhkosťou, ktorá pokožke dodáva krásny vzhľad. Keď sa však stretnú so suchými oblasťami, priľnú k nim a vytvoria strašidelný, biely povlak, ktorý na fotografovaní s bleskom uvidíte často. Nehovoríme, že sa to stane vám, ale ak chcete byť v bezpečí, vyhnite sa im.

5. Kontúrujte s rozumom

Kontúrovanie je mantrou pomaly každej influencerky, tie to však často preháňajú. Skutoční vizážisti nekontúrujú ako by išli do vojny. Kontúrovanie by malo jemne zvýrazniť obrysy tváre a keď sa urobí správne, na fotkách vyzerá naozaj krásne.

Pravdepodobne ste počuli už miliónkrát, že by ste na kontúrovanie mali použiť bronzer- omyl. Mali by ste používať chladný tónovaný odtieň, ktorý napodobňuje prírodný tieň. Vaša lícna kontúra by mala začínať nad uchom a končiť presne tam, kde začína vaše oko, aby ste dosiahli najprirodzenejší tvar.

6. Nebojte sa farby na líčka

Fotografovanie s bleskom všetko zatieni 🙂 Preto je v poriadku použiť viac červene, samozrejme to neprežeňte aby ste nevyzerali ako klaun. Pridajte len trochu viac ako normálne a nezabudnite všetko dobre vyblendovať.

7. Nezabudnite na obočie

Ak existuje príležitosť kedy by ste sa mali povenovať vášmu obočiu, je to určite ples. Obočie dodá vašej tvári tvar a doplní celkový vzhľad, preto je veľmi dôležité aby bolo definované. Namiesto ceruzky použite púder na obočie a doplňte ním riedke oblasti. A samozrejme sa uistite, že obočie začešete kefkou na obočie, nikto nemá rád ostré obočie.

8. Použite podkladovú bázu pod očné tiene

Primer pod očné tiene zabezpečí, že sa vám počas tancovania nebudú prášiť po celej tvári a navyše tiene budú pôsobiť zjednotenejšie a žiarivejšie.

9. Použite paletku, ktorá sa hodí k vašim šatám

Chcete, aby bol váš celkový vzhľad súdržný. Ak chcete hrať bezpečne, pri výbere palety sa držte rovnakých odtieňov ako vaše šaty (spárujte teda teplé tónované šaty s teplými tónmi atď.). Ale ak sa cítite trochu odvážnejšie, nemusíte sa prispôsobiť farbe svojich šiat. Skúste sa pohrať s doplnkovými farbami. Napríklad, modré šaty môžu vyzerať úžasne s oranžovým rúžom, fialové šaty budú vyzerať ohromujúco so zlatými očami. A ak všetko ostatné zlyhá, nikdy nič nemôžete pokaziť klasickým čiernym dymovým líčením.

10. Definujte spodnú líniu rias

Tieň pod okom môže pôsobiť strašidelne – ak použijete príliš veľa môžete vyzerať, akoby ste mali monokel. Keď sa to však urobí správne, otvorí sa tým oko a zabráni tomu, aby bol váš očný tieň príliš ťažký. Pomocou malej kefky vytieňujte farbu veľmi blízko k línii rias. Ak máte malé oči, nechajte tretiu tretinu prázdnu, aby ste vytvorili ilúziu väčších očí. Uistite sa, že vytieňujete všetko tak aby neexistovali žiadne tvrdé línie.

11. Nemajte pocit, že si za každú cenu musíte dať umelé mihalnice

Samozrejme, umelé mihalnice majú veľkú výhodu, avšak je to vaša noc a mali by ste cítiť príjemne. Ak sú vám nepríjemné, nedávajte si ich. Zvýraznite tie svoje pomocou viacerých vrstiev riasenky, bez obáv z lepidla.

12. Pery zvýraznite ceruzkou

Bez ohľadu na farbu pier, chcete, aby to vydržali. Použitím ceruzky (nielen na orámovanie, ale aj výplň) na pery ich nielen definujete, ale vytvárate tiež základ, ktorý vydrží dlhšie a zabráni vyblednutiu farby.

13. Farbu pier si vyberte starostlivo

Neexistujú žiadne pravidlá týkajúce sa farby pier, ktorú by ste mali nosiť počas plesu. Je však dôležité pamätať na to, aká vysoká bude údržba farby. Ak hľadáte prirodzenosť, siahnite po obyčajnom lesku ak však hľadáte výraznejšiu farbu, napríklad červenú alebo sýtu ružovú, budete sa musieť celú noc zaoberať jej údržbou. Výber je na vás, dávajte si však pozor aby ste si nezafarbili zuby.

14. Použite fixačný sprej

Fixačné spreje sú úžasné. Niekoľko strekov tohto zázračného produktu a váš makeup bude držať ako má, nemusíte sa obávať ani potenia.

15. Nezabudnite si šminky zobrať aj so sebou

Bohužiaľ, makeup nebude vyzerať rovnako dokonalo celú noc ako keď si ho zrovna nanesiete. Preto je dôležité priniesť niekoľko produktov, ktoré vám vizáž pomôžu zachovať. Odporúčame nosiť iba to podstatné, ako korektor, púder, papieriky na zmatnenie a rúž/lesk.

