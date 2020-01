Kedy začať užívať vitamíny či minerály? Tipy na výživové doplnky, s ktorými nič nepokazíte

Zdá sa vám, že vaša strava nie je dostatočne pestrá? Cítite sa unavene, začali vám viac padať vlasy, prípadne sa lámať nechty? Zhoršila sa vám v poslednej dobe nálada? Toto všetko a omnoho viac môže mať za následok nedostatok vitamínov, minerálov či ďalších telu potrebných látok.

Kedy je vhodné dodať telu potrebné živiny vo forme výživových doplnkov?

Úloha výživových doplnkov pre naše telo

Na to, aby naše telo fungovalo správne, je potrebné dodávať mu dostatočné množstvo vitamínov, minerálov a ďalších podstatných látok, ako napríklad kolagén či omega mastné kyseliny. V čom všetkom nám tieto látky vlastne pomáhajú?

Vitamíny rozpustné v tukoch

Vitamíny A, D, E a K sú dôležité pre náš správny vývoj a následné fungovanie nášho organizmu. Vitamín A má na starosti náš zrak, no prospieva aj našej pokožke a imunite. Vitamín D je dôležitý pre našu obranyschopnosť, zuby a kosti.

TIP: Nakoľko sa vitamín D tvorí najmä zo slnka, v zime je dobré siahnuť po jeho náhrade vo forme výživového doplnku.

Vitamín E je takisto dôležitý pre náš imunitný systém, no jeho ďalšou dôležitou úlohou je chrániť naše bunky pred voľnými radikálmi. Posledný z vitamínov, vitamín K, má význam najmä pri zrážaní krvi.

Vitamíny rozpustné vo vode

Medzi vitamíny rozpustné vo vode patria vitamín C a vitamíny skupiny B. Vitamín C je známy najmä pre jeho význam pri podpore našej imunity, no takisto je nevyhnutný pri tvorbe kolagénu a karnitínu. Takisto je výborným antioxidantom a podporuje tvorbu železa.

Vitamíny skupiny B majú význam pri získavaní energie a majú vplyv na celkové fungovanie nášho metabolizmu.

Vitamíny skupiny B:

vitamín B1 – tiamín – podporuje správnu funkciu nervovej sústavy

vitamín B2 – riboflavín – podporuje produkciu energie a tvorbu svalstva

vitamín B3 – niacín – je potrebný pre správnu činnosť svalov

vitamín B5 – kyselina pantoténová – podporuje využívanie tukov ako zdroj energie

vitamín B6 – pyridoxín – je dôležitý pre správnu činnosť svalov

vitamín B7 – biotín – podporuje regeneráciu svalstva

vitamín B9 – kyselina listová – podporuje krvotvorbu

vitamín B12 – kobalamín – podporuje svalovú činnosť a zlepšuje pamäť

Minerály

Z minerálov si môžeme spomenúť najmä železo, chróm, zinok, horčík, vápnik a fosfor. Železo je dôležité pri chudokrvnosti, chróm pomáha znižovať stres, zinok sa stará o naše vlasy a pokožku, horčík pomáha pri nadmernej fyzickej záťaži a vápnik spolu s fosforom sa starajú o zdravie našich kostí a zubov.

Ďalšie výživové doplnky

Medzi ďalšie dôležité látky, ktorých hladinu v tele by sme si mali strážiť, patria kolagén a omega mastné kyseliny. Kolagén má na náš organizmus mnoho pozitívnych účinkov, no najviac sa o ňom hovorí v spojitosti so zdravím našich kĺbov či s pozitívnym účinkom na pokožku.O účinkoch kolagénu sa môžete dočítať tu.

Z omega mastných kyselín by vás mohli zaujímať pozitíva omega-3 mastných kyselín, nakoľko podporujú našu imunitu a dohliadajú na správnu činnosť našej nervovej a cievnej sústavy.

Kedy začať užívať výživové doplnky

V prípade, ak máte pocit, že nemáte dostatočne pestrú stravu, je vhodné poobzerať sa aj po alternatíve v podobe výživových doplnkov. Napríklad na dostatočný prísun vitamínov skupiny B si musia dávať pozor najmä vegetariáni a vegáni, pretože tieto vitamíny sa nachádzajú prevažne v živočíšnej strave.

Pri aktívnom životnom štýle sa zase odporúča dopĺňať do tela horčík a vitamíny skupiny B. To isté platí aj v období stresu. Takisto pri častom užívaní antibiotík je vhodné doplniť do tela B vitamíny, nakoľko antibiotiká ničia črevné mikroorganizmy, z ktorých niektoré produkujú v našom tele aj vitamíny skupiny B.

V neposlednom rade by si na dostatočný prísun vitamínov a minerálov mali dávať pozor tehotné a dojčiace ženy, ale aj ženy, ktoré sa snažia otehotnieť.

TIP: Ak máte domáceho miláčika môžete mu rovnako dopriať výživu v podobe vitamínov incapetcollagenu.

Podporte svoje zdravie vhodnými doplnkami výživy. Uvidíte, že po čase sa začnete cítiť opäť o čosi lepšie.