Dokáže časté používanie vibrátora zapríčiniť znecitlivenie klitorisu

Odborníci odhaľujú mýty či sexuálna hračka dokáže klitoris znecitlivieť navždy a či sú vibrátory skutočne „návykové“.

Idea, že nadmerné používanie vibrátora môže spôsobiť trvalé znecitlivenie klitorisu, sa nazýva aj „syndróm mŕtvej vagíny“ (očarujúce, nie?). Ide však o fakt alebo mýtus? Porozprávali sme sa s odborníkmi.

Použitie vibrátora môže znecitlivieť klitoris – ale iba dočasne.

„Neexistujú žiadne empirické dôkazy o tom, že používanie vibrátorov môže spôsobiť trvalé znecitlivenie klitorisu,“ povedal Nan Wise, sexuálny terapeut, neurovedec a autor knihy „Why Good Sex Matters“.

Znížená citlivosť tam dole zvyčajne netrvá dlho, ak vôbec nastane. Štúdia z roku 2009 uverejnená v časopise Journal of Sexual Medicine zistila, že zhruba 71% žien, ktoré použili vibrátor, nikdy nemalo žiadne vedľajšie účinky – medzi ktoré patrí znížená citlivosť pohlavných orgánov, bolesť, podráždenie, opuch alebo ranky. Približne 16% zažilo znecitlivenie pohlavných orgánov, iba 0,5% uviedlo, že znecitlivenie trvalo jeden deň alebo viac.

,,Povedzme si to takto, keď chvíľu sedíte na jednej nohe, stŕpne vám. Po chvíli sa však všetko vráti do normálu,“ hovorí sexuologička Gigi Engle. Podobne je to aj s klitorisom. Dajte mú chvíľu čas zotaviť sa a všetko bude ako pred tým.

Ak vás dočasná necitlivosť trápi, vždy môžete zmeniť nastavenie vibrátoru na nižšiu úroveň, použiť ho na spodnú bielizeň alebo nájsť inú, menej intenzívnu hračku, povedala Nazanin Moali, sexuálna terapeutka a autorka podcastu „Sexológia“.

Ok, ale môžete sa stať závislí na vibrátore?

Nie. Klinický výskum nepodporuje tvrdenie, že osoba sa môže stať sexuálne alebo psychicky závislou na sexuálnej hračke. Ďalšou súvisiacou obavou je, že ženy, ktoré používajú vibrátory na sólo-hrátky, si na ne zvyknú natoľko, že stratia akúkoľvek túžbu mať sex s partnerom. Podľa sexuologičky Engle však ide o starý mýtus slúžiaci na hanenie ženskej sexuality.

Jedna vec, ktorú treba poznamenať: Ľudia, ktorí pravidelne používajú vibrátory, si môžu zvyknúť na orgazmus rýchlo a spoľahlivo, čo by mohlo spôsobiť nereálne očakávania od vyvrcholenia inými spôsobmi – napríklad trením klitorisu alebo počas vaginálneho alebo orálneho sexu. Preto je dobré tieto spôsoby striedať aby ste sa príliš nespoliehali na ani jeden z nich.

,,V závislosti od intenzity stimulácie vibrátorom by mnoho žien dokázalo dosiahnuť orgazmus za menej ako päť minút,“ uviedla Moali. „Mali by sme však pamätať aj na to, že pri partnerskom sexe je úplne normálne a zdravé, že to trvá dlhšie, najmä ak nepoužívate hračky.“

Ale ak máte pocit, že používanie vibrátorov narúša váš každodenný život, meškáte do práce, nesocializujete sa alebo sa izolujete od svojho partnera, potom stojí za to tento zlozvyk preskúmať.

,,Niektorí ľudia, ktorí majú problém regulovať svoje emócie, používajú sex ako svoj primárny spôsob zvládania zložitých emócií, čo by mohlo viesť k rozvoju vzoru nekontrolovateľného sexuálneho správania,“ uviedla Moali.

A čo iné obavy týkajúce sa zdravia?

Aj keď sa nemusíte báť o trvalé poškodenie klitorisu, existuje niekoľko potenciálnych problémov súvisiacich so zdravím. Ak vibrátor nevyčistíte správne, môžete podráždiť predsieň pošvy (postupujte podľa pokynov výrobcu, pretože s rôznymi materiálmi bude potrebné zaobchádzať odlišne).

Pri používaní vibrátora by ste sa rovnako mali použiť dostatočné množstvo lubrikantu aby sa minimalizovalo podráždenie sliznice vagíny.

Ak zdieľate sexuálne hračky so svojím partnerom alebo inými ľuďmi, mohli by ste šíriť alebo sa nakaziť pohlavne prenosnými infekciami, ako sú chlamydia a herpes. Použite preto novým kondómom a po každom použití ich riadne vyčistite.

A ak máte vo svojej oblasti genitálií trvalú necitlivosť, navštívte lekára. Môže ísť o zdravotný alebo psychologický problém.

Aké výhody prináša používanie vibrátora

Pamätajte, že vibrátor je nástrojom potešenia, ktorý vás má tešiť, niet sa čoho báť alebo ho démonizovať. V skutočnosti môže použitie jedného z nich ponúknuť množstvo výhod fyzicky, mentálne a emocionálne.

Vibrátor vás učí o vašom tele a čo vám robí dobre. Môže vám pomôcť zistiť spôsob ako dosiahnuť orgazmus. Tieto vedomosti vám tiež môžu pomôcť cítiť sa istejšie, pokiaľ ide o sex s partnerom.

Nehovoriac o tom, že orgazmus môže zlepšiť vašu náladu a pomôcť vám relaxovať a odpočinúť si.

Ide o vedomý zážitok, ktorý vás udržuje v prítomnom okamihu.

Navyše sa zdá, že používanie vibrátorov súvisí s množstvom dobrých vecí vrátane lepšieho celkového sexuálneho fungovania, pokiaľ ide o túžbu a vzrušenie, vaginálnu lubrikáciu, menej bolesti a viac orgazmov.

Tak smelo do toho 🙂

Čítajte tiež: