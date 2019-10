Všetko čo potrebujete vedieť o sexe počas periódy

Existuje veľa ľudí, ktorí ho má v obľube, veď štúdia z roku 2013 zistila, že orgazmy môžu zmierniť kŕče a bolesti hlavy. Niektoré ženy navyše zažívajú nárast sexuálnej nálady práve počas tohto obdobia, tak prečo to nevyužiť? Ale rovnako sa mnohí tejto myšlienke bránia.

Či už ste zástanca, alebo vám to príde nechutné, tu je niekoľko vecí, ktoré odborníci v oblasti sexuálneho zdravia chcú, aby ste vedeli.

Menštruácia je prirodzená, rovnako aj sex počas nej.

Rovnako ako u väčšiny erotických zážitkov, aj sex počas periódy je vecou osobnej preferencie a kultúrnych postojov. To znamená, že ak dovolíte, aby menštruácia stála v ceste sexu, ktorý by ste inak chceli mať, mohlo by stáť za to, aby ste sa zamysleli nad vašimi celkovými postojmi čo sa menštruácie týka.

Zamyslite sa nad tým čo vás na tom naozaj znechucuje a či v prípade, že ste žena, sa jednoducho len nehanbíte. Cieľom je vytvoriť si neutrálny postoj.

Z neutrálnejšieho postoja môžete začať skutočne premýšľať o tom, aký máte pocit zo sexu počas vášho obdobia.

Koniec koncov, ak muž uvidí, že nie ste znechutená vlastným telom a dokážete s ním zdieľať rozkoš aj počas tohto obdobia, môže to byť pre neho v skutku fascinujúci zážitok.

Nezabudnite na lubrikant a tmavé uteráky.

Jednou z výhod tohto sexu je, že perióda prispieva k väčšej lubrikácii a intenzívnejšiemu zážitku zo sexu. Tampóny však môžu absorbovať prirodzenú vlhkosť a spôsobiť, že sa veci budú vyvíjať trošku „suchšie“, takže sa nebudete chcieť úplne zbaviť lubrikantov.

Pokiaľ ide o „nevyhnutný neporiadok“, investujte do čiernej nepremokavej prikrývky. V opačnom prípade si pod seba dajte uteráky tmavej farby, aby ste si krásne chvílky neničili tým, že sa budete stále znepokojovať. Mať sex v sprche je ďalší inteligentný spôsob, ako obmedziť stres z neporiadku.

Nezabudnite na ochranu.

Je pravda, že pravdepodobnosť otehotnenia počas vášho obdobia je nízka, ale stáva sa to.

Ďalším dôvodom, prečo používať ochranu počas takéhoto sexu? Môže existovať zvýšené riziko šírenia sexuálne prenosnej infekcie. Ak máte HIV alebo hepatitídu, existuje väčšia pravdepodobnosť, že sa vírus dokáže šíriť, pretože oba tieto vírusy pochádzajú z krvi.

Poteší vás fakt, že svojej partnerke poskytujete úľavu od bolesti.

Keď máme orgazmus, telo spolu s ďalšími endorfínmi uvoľňuje oxytocín a dopamín. Táto záplava dobrých hormónov môže zmierniť bolesti spojené s obdobím, najmä menštruačné kŕče a panvové bolesti.

Inými slovami, tým, že máte sex počas periódy, môžete pomôcť svojej partnerke zbaviť sa stresu a zmierniť bolesť. Ste ako patrón menštruácie!

Čítajte tiež: