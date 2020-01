Tipli.sk – Čo je to cashback a ako vlastne funguje?

Získať peniaze späť z každého vášho nákupu online znie naozaj fantasticky. Myslíte si, že je to nemožné? To ste na omyle. S Tipli.sk získate určité percento z ceny vášho nákupu späť na váš účet. Prečítajte si, ako jednoducho to celé funguje a určite už nebudete nakupovať inak.

Čo je to cashback?

Ešte ste o slove cashback nepočuli? Alebo ste ho pri nákupoch online už niekde zahliadli, no netušili ste čo znamená? Cashback je doslova získanie peňazí späť. Znamená to, že ak nakúpite v niektorom z vašich obľúbených e-shopov a na nákup využijete cashbackový portál Tipli, po pár týždňoch vám Tipli zašle peniaze späť zo sumy, ktorú ste v obchode minuli.

Stále si myslíte, že je to nemožné? Prečo by vám nejaká firma len tak vrátila peniaze, že? Cashbackový portál Tipli funguje na zmluvách, ktoré uzavrelo s reálnymi obchodmi. Neznamená to, že vám spoločnosť Tipli len tak vráti peniaze zo svojho účtu. Z cashbacku profitujú všetky tri strany. Vy, cashbackový portál Tipli ale aj obchod. Vďaka tomu, že portál Tipli privedie nového zákazníka do konkrétneho obchodu, získa istú províziu, z ktorej časť získate aj vy vo forme cashbacku.

Spoločnosť Tipli.sk

Spoločnosť Tipli pôsobí pod slovenskom trhu už od roku 2016. Za tento čas si Tipli našlo už stovky zákazníkov, ktorý naň nedajú dopustiť. Je to preto, že vďaka Tipli môžete ušetriť v tisíckach obchodov, v ktorých pravidelne nakupujete a navyše je to tak jednoduché, ako každý iný bežný nákup. Spoločnosť Tipli je schopná vám vyplatiť províziu už od 0,01 €. Takže môžete cashback využívať aj pri skutočne malých nákupoch. Ušetriť sa totiž dá vždy.

Ako získať cashback na Tipli.sk?

Podmienkou pre získanie cashback odmien je registrácia na Tipli.sk. Tá je bezplatná a máte ju vybavenú za pár minút. Potom si stačí na Tipli nájsť konkrétny obchod, prekliknúť sa cez možnosť Nakupovať a ďalej si prezerať a nakupovať veci v obchode tak, ako obvykle. Tým, že sa na e-shop prekliknete pomocou Tipli, o vašom nákupe získa obchod automaticky zmienku, vďaka čomu získa Tipli odmenu a posunie ju aj ďalej vám.

Obchody na Tipli.sk

Na Tipli.sk nájdete obľúbené obchody ako AliExpress, ktorý ponúka cashback až 10 % alebo aj Booking.com, Hej.sk či Notino. Na nákup môžete využiť viac ako 580 obchodov, ktoré na Tipli nájdete. Existuje preto reálna šanca, že sa medzi nimi nachádza aj jeden z vašich favoritov. Obchody sú prehľadne zoradené do kategórií ako Móda, Elektro či Lekárne, čo vám vyhľadávanie určite uľahčí.

Zľavy a kupóny navyše

Pri obchodoch nájdete aj aktuálne zľavy a kupóny, ktoré môžete využiť. Väčšinou ide o aktuálne výpredaje v e-shope, kupón na dopravu objednávky zadarmo či ďalšie zľavy na konkrétne značky. Všetko z toho môžete plnohodnotne využiť. Cashback sa vám odčíta vždy z konečnej ceny vášho nákupu. Využívajte ale len kódy a kupóny, ktoré nájdete priamo na Tipli.

Okrem aktuálnych zliav si na Tipli môžete prezrieť aj aktuálne letáky v obchodoch ako Lidl, Kaufland, Pepco alebo Jysk, takže budete informovaný o prebiehajúcich zľavách skutočne všade. Stačí už len jednoducho nakupovať a zároveň pri tom výrazne šetriť.