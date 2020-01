Kto je hviezda Zaklínača, Anya Chalotra

Anya Chalotra, hviezda novej fantasy série Zaklínača (Netflix) sa stala stredobodom pozornosti. O jej osobnom živote je známe len málo, tu je prehľad informácii, ktoré sa nám o 23-ročnej herečke podarilo zistiť.

KTO JE ANYA CHALOTRA

Je to nadchádzajúca herečka, ktorá vyrástla v South Staffordshire (UK). Chalotra zdokonalila svoje remeslo na Londýnskej akadémii hudby a dramatických umení (LAMDA) a Guildhall School of Music and Drama. Počas tejto doby herečka hrávala v niekoľkých divadelných produkciách vrátane Mucho Ado About Nothing a The Village.

V ČOM SME JU MOHLI VIDIEŤ

Charlota sa preslávila rolou Yennefer v Zaklínačovi, ktorý má už v pláne aj druhú sériu. Pred tým sme ju mohli vidieť v rôznych predstaveniach vrátane Wanderlust (Jennifer Ashman), The ABC Murders (Lily Marbury) a Sherwood (Robin Loxley).

NA ČO SA MÔŽEME TEŠIŤ

Herečka sa chystá na spustenie produkcie druhej série Zaklínača, ktorá nadviaže na koniec prvej. Podľa Chalotry najťažšia časť úlohy Yennefer spočíva prispôsobovanie sa vekovým skokom postavy seriálu.

,,Najnáročnejšie je, že ja mám 23 rokov a v seriáli hrám postavu, ktorá má 14- 70 rokov. Myslím, že je to najväčší vekový skok aký som ako herečka zažila“,povedala.

JE NA SOCIÁLNYCH MÉDIACH

Aj keď nie je na Twitteri a Facebooku, Chalotra má oficiálnu stránku Instagramu, plnú promo záberov, umeleckých snímok a príležitostných fotografií zo zákulisia. V súčasnosti má okolo 716tis. followers.

