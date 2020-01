Podľa týchto znakov zistíte či spolu spávajú

Keď dvaja ľudia majú spolu sex, vytvorí sa medzi nimi určitá blízkosť, ktorú je možne spozorovať. Ako? Sledujte ich reč tela.

#1 Vo všeobecnosti majú k sebe trochu bližšie. Väčšinou stoja trochu viac pri sebe ako je obvyklé, skoro ako keby ich neviditeľná šnúra pritiahla k sebe. Sledujte zdialenosť, ktorú medzi sebou udržiavajú, alebo, ktorú nedodržiavajú.

Rovnako viete povedať ak sa títo dvaja pohádali, pretože aj vtedy sa vzdialenosť medzi nimi zmení. Naučiť sa celkovo porozumieť reči tela je skvelý nástroj a zručnosť. Pomôže vám to aj v mnohých ďalších životných situáciách.

#2 Všímajte si pohľady. Zbadali ste, že sa jeden na druhého zahľadí na dlhšie ako je obvykle? Zvyčajne to znamená, že sa deje niečo viac ako priateľstvo. Veci pravdepodobne pokročili na inú úroveň.

#3 Zdá sa, že je im pohodlné dotýkať sa jeden druhého častejšie. Každý sa nevedomky dotýka inej osoby, napríklad v rámci vtipkovania, ale ak si všimnete, že to robia títo dvaja častejšie (možno aj vtedy, keď to nikdy predtým nerobili) je to znamenie, že sa medzi nimi niečo deje.

# 4 Zrazu sa navzájom veľmi ochraňujú. Muži väčšinou bránia ženy, s ktorými spali. Jednoducho sa v nich prebudia ochranné inštinkty. Ženy sú v tom rovnaké, ale robia to oveľa menej zrejmým spôsobom.

Ak ste si v minulosti nevšimli, že si títo dvaja kryjú chrbát ako teraz, ide o jasné znamenie.

# 5 Zdá sa, že komunikujú v tajnom jazyku. Zrazu majú nový spôsob komunikácie. Určite si ho všimnete, bude sa totiž líšiť od všetkého čo ste s nimi zažili.

Rovnako sa viac zaujímajú o to, čo hovorí ten druhý a zvyknú komunikovať aj neverbálne (očný kontakt).

# 6 Uvidíte ich spolu viac, v neobvyklých časoch.

Napríklad ich vidíte spolu skoro ráno, to je celkom jasné znamenie, že spolu strávili celú noc, prípadne ich spolu uvidíte neskoro večer.

#7 Častejšie rozprávajú jeden o druhom. Ak si všimnete, že meno inej osoby sa vynára v konverzácii oveľa viac ako predtým, je pravdepodobné, že si tento človek k nej vytvoril citovú väzbu.

Ak vidíte iba jedno znamenie, nemusí to nevyhnutne niečo znamenať. Ale ak ich vidíte niekoľko, šance sú vysoké. Všetci máme tendenciu konať určitým spôsobom, keď sme intímni s niekým iným.

