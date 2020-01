Viete, ako si nastaviť okno v zime?

Leto a zima sú rozdielne, dobre to vieme, veď v prípade oboch ročných období volíme iný štýl obliekania. Rovnako by na tom mali byť aj okná. Z hľadiska efektivity a úspory peňazí je dôležité najmä vhodné nastavenie prítlaku kovania. Poradíme vám, ako na to.

Starostlivosť o okno by mala byť samozrejmosťou, no málokedy tomu tak skutočne je. Staré okná vymieňame za moderné z plastu alebo hliníka. Často nás k tomu vedie najmä ekonomický ukazovateľ a snaha o lepšiu izoláciu. Zabúdame však na to, že aby okno mohlo dobre slúžiť, je potrebné sa oň pravidelne a preventívne starať. Pravidelný servis u auta je pre nás samozrejmosťou, okno je však takisto aktívne denne používané, a preto je vhodné mu aspoň raz za rok venovať zvýšenú pozornosť. V záručnej dobe má spotrebiteľ nárok na servis zdarma, samostatné nastavovanie okien preto neodporúčame – mohli by ste prísť o záruku. Čo však po záručnej dobe?

Pravidelná údržba okna

Upratovanie je pravidelnou súčasťou života nielen domácností. Okná síce nepatria k tým, ktoré umývame každý týždeň, ale v určitých časových rozstupoch sa venujeme aj im. Pod pravidelnou údržbou sa rozumie umytie okna dostupnými čistiacimi prostriedkami pre domácnosť, ktoré nesmú odierať, s použitím vlažnej vody a saponátu. Pri čistení okenných profilov dbáme na to, že nesmú prísť do styku s látkami, ktoré narúšajú základný materiál (napr. acetón, benzén, toluén, trichloretylén, chloroform a iné). Okrem čistoty okna sa počas údržby venujeme aj kovaniu, ktoré na pohyblivých častiach a na miestach označených olejničkou odporúčajú výrobcovia raz za rok premazať mazacím prostriedkom. Nezabúdame ani na gumené tesnenie, ktoré je taktiež potrebné raz ročne prečistiť a ošetriť silikónovým sprejom, ako aj odvodňovacie drážky, ktoré pri znečistení môžu spôsobiť zatekanie okien.

V zime treba prítlak zvýšiť

Spôsob regulácie nie je uniformný pre všetky typy okien, ale líši sa podľa výrobcu aj druhu okna. V každom prípade však platí, že v zime sa prítlak zvyšuje, v lete je vhodné ho znížiť. Dobrou správou však je, že zmenu prítlaku v oknách zvládnete aj sami a bez pomoci majstrov. Ako teda na to? Okno dolieha po celom obvode, preto je potrebné, aby bol prítlak rovnaký na všetkých miestach kovania, tým sa dosiahne tesnosť okna, je jedno či je leto, alebo zima. Štandardne sú okná od výrobcov nastavené v neutrálnom režime, a to najmä z dôvodu manipulácie s oknami počas montáže. Montážnici vám okná správne nastavia a časom ich je taktiež možné doladiť.

V poslednom čase sa vieme stretnúť s pojmami nastavenie okna na „letný“ a „zimný“ režim, no v skutočnosti okno musí správne tesniť počas celého roka, bez ohľadu na ročné obdobie. Vplyvom zmeny vonkajšej teploty však materiál, z ktorého je okno vyrobené, pracuje, a preto je vhodná preventívna kontrola tesnosti. Nastavenie prítlaku okna je potrebné urobiť presne podľa návodu na údržbu okna, ktorý vám poskytne pri predaji každý renomovaný výrobca okien. Okrem nastavovania prítlaku okien je dôležitá kontrola funkčnosti okna, či okno funguje správne, či nevykazuje veľký odpor pri uzatváraní okna kľučkou, čo môže byť indikátor neprávneho nastavenia okna. Okno totiž môže časom a používaním takzvane „sadnúť“ a niekedy ho treba donastaviť. Správnym nastavením okna pred zimou pomôžete izolačným vlastnostiam okna, vďaka čomu ušetríte nezanedbateľné výdavky na kúrenie, vyhnete sa prúdeniu chladného vzduchu v obytných miestnostiach a pomôžete oknám, aby si zachovali svoje izolačné vlastnosti dlhšie.

Stála ťahá?

Ak ste si okno nastavili správne a stále máte pocit, že vám nedostatočne tesní, odporúčame obrátiť sa priamo na výrobcu okien, ktorý vám dokáže poskytnúť kvalitný záručný, či pozáručný servis. Najmä v prípade starších okien a veľkých tepelných strát je možno lepšie pouvažovať, či by nebolo vhodnejšie okná kompletne vymeniť.

Výmenu okien zverte do rúk profesionálom

Žiadny supermarket či predajca z trhoviska vám nepredá okná presne podľa vašich potrieb. Ak sa už rozhodnete pre výmenu okien, je potrebné sa poradiť s renomovaným výrobcom, ktorý navrhne riešenie na mieru pre vaše potreby. „Okno, ktoré nespĺňa požadované technické normy a nie je konštrukčne navrhnuté priamo pre špecifické potreby a požiadavky stavby, nebude dobre plniť svoju úlohu,“ povedal Marek Kráľ zo spoločnosti INCON. Kvalitné okno a servis by mali byť samozrejmosťou, ktorú však neposkytuje každý predajca. Aj v tomto prípade tak platí, dvakrát meraj a raz rež.

Čítajte tiež: