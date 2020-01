Kľúč ku šťastiu? Je to jednoduché. Cestujte!

Už ste to počuli? Ľudia, ktorí cestujú, sú šťastnejší, než zvyšok populácie. Dokázali to aj viaceré prieskumy a štúdie, ktoré sa venovali vplyvu cestovania na psychickú pohodu. Výsledky hovoria samé za seba: cestovanie pozitívne vplýva na našu náladu a zdravotný stav. Navyše, už len plánovanie cestovateľských zážitkov nám dokáže vyčariť úsmev na tvári a naviesť nás na príjemné myšlienky. Samotné cestovanie okrem toho prináša viacero benefitov – sme sebavedomejší, vieme sa viac spoliehať sami na seba, spoznávame nových ľudí, učíme sa a ak cestujeme do menej rozvinutých regiónov, viac si vážime to, čo máme doma.

Takže kam to bude v roku 2020? Dáte prednosť exotickejším destináciám, alebo skôr na niekoľko dní „zakotvíte“ v našich zemepisných šírkach? Ak hľadáte inšpiráciu, určite ju nájdete na obľúbenom cestovateľskom veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR od 23. do 26. januára v bratislavskej Inchebe. Okrem tipov na cestovateľské zážitky dostanete aj praktické informácie o doprave, zdravotnej starostlivosti či potrebnom poistení, aby vás na ceste nič nepríjemne nezaskočilo.

Z bohatej ponuky si vyberú exotickí dobrodruhovia aj tí, ktorých viac láka slnko, voda a bezstarostné vylihovanie na pláži. Tešiť sa môžete nielen na zastúpenie celého Slovenska, ale aj okolité krajiny a klasiku v podobe Chorvátska, Talianska, Čiernej Hory či Slovinska. Nebude chýbať lákavá exotika v podobe Indonézie, Dominikánskej republiky a Kuby. Z noviniek stoja za zmienku napríklad Gruzínsko či Moldavsko. Vďaka prezentáciám krajín, regiónov, miest a obcí, cestovných kancelárií, tour operátorov, ale aj prevádzkovateľov turistických zariadení spoznáte aj miesta, o ktorých ste doteraz netušili. Hlavný partner, Moravskoslezský kraj zo susednej Českej republiky, si pre návštevníkov okrem tipov na zaujímavé cestovateľské zážitky nachystal aj množstvo súťaží o krásne ceny.

Bubo bál

Začína sa obdobie plesov a bálov a ten cestovateľský môžete navštíviť práve na cestovateľskom veľtrhu. Nebude to však klasický bál, ale úchvatný festival cestovateľských filmov, premietaní, fotografií a rozprávaní o tých najkrajších zážitkoch z blízkych i ďalekých ciest.

Nechajte sa ohúriť zážitkami, započúvajte sa do tónov hudby jednotlivých krajín a zamierte aj na súbežný gastronomický veľtrh DANUBIUS GASTRO plný vôní a chutí. Navyše, pre milovníkov prírody sú pripravené výstavy o poľovníctve a rybárstve s ponukou noviniek a sortimentu pre trávenie voľného času pri vode a v lese.

Viac na www.incheba.sk.