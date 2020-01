Láska aj ručičky váh prenáša: príbehy slávnych baculiek a ich vychudnutých partnerov

25. januára uvedie lifestylová televízna stanica TLC novú reláciu Protipóly (Hot and Heavy), v ktorej sa zameria na stigmy typické pre vzťahy plnoštíhlych žien a ich vychudnutých mužských náprotivkov. Láska ale hory prenáša, o čom svedčia aj početné milostné príbehy zo sveta showbusinessu. Plus size celebrity netrápi iba ich boj s váhou, ale tiež fakt, že sa celý odohráva pod drobnohľadom hľadáčikov kamier a fotoaparátov. Niektoré z týchto príbehov však odhaľujú, ako veľmi dokáže byť ideálny partner motiváciou aj podporou, či ako dokáže bezhraničná a bezprecedentná láska oceniť partnerkine kvality, aj keď proti nej novinári vedú krížovú výpravu. Akým lekciám sa od nich môžu ženy v podobnej situácii priučiť?

Gentleman na striebornom plátne i v reálnom živote

Kronika pravého gentlemanstva – tak by sa dal nazvať príbeh, ktorý spolu viac ako štvrť storočia píše americký herec Pierce Brosnan a jeho manželka Keely Shay Smith. Čo by sa tiež dalo čakať od jedného z najvýraznejších protagonistov agenta 007 Jamesa Bonda, ktorý, hoci sukničkár, nikdy nevystúpil z role skutočného milovníka ženskej krásy. Brosnan sa mnohokrát nechal počuť, že mu stretnutie s Keely Shay zachránilo život v turbulentnom období lemovanom sérií tragédií v osobnom živote. Nedlho pred týmto osudovým stretnutím prehrala prvá Brosnanova manželka Cassie boj s rakovinou, rovnaký osud postihol aj Cassandrinu dcéru. Jej syn navyše zomrel na predávkovanie. Keely Shay ale v slávnom krásavcovi opäť prebudila chuť k životu. „Keely bola vždy veľmi chápavá a previedla ma trúchlením po Cassie. Je ako moja Severka, vždy dohliada na to, čo práve robím, a či som v poriadku,“ zveril sa Brosnan magazínu The Sun. „Predtým než Keely doviedli k oltáru, správal sa ako normálny Pierce. Rozprával sa s ľuďmi v kostole. Ale keď sa objavila nevesta, tak viditeľne pookrial. Bolo jasné, ako moc pre seba znamenajú. To bol najkrajší moment celého dňa,“ spomína mamička britského herca May Carmichael na svadobný deň vlastného syna. Čoskoro sa ale záujem médií zameral na iný očividný aspekt ich vzťahu – teda to, ako krásna a štíhla modelka a spisovateľka začína priberať na váhe. Počas krátkeho rozmedzia niekoľkých rokov pribrala Keely o viac ako 30 kilogramov. Aj cez to, že Keely Shaye neskôr opäť zhodila, nikdy sa to nepodpísalo na ich vzťahu. Aj po 25 rokoch je pri každej príležitosti zrejmé, že láska medzi nimi je hlboká, čo s vďakou kvitujú Brosnanové fanúšičky. Stal sa pre nich tak hrdinom aj mimo strieborné plátno, a to z veľmi jednoduchého dôvodu, že prijíma svoju vyvolenú takú, aká je a nepodlieha vonkajším tlakom. „Milujem krivky svojej ženy!“ Nebojí sa zvolať filmový symbol elegancie. A tak by to malo byť!

Dôležitý impulz

Koncom minulého roka šokovala svetové bulvárne médiá mnohonásobná držiteľka hudobných cien Grammy britská speváčka Adele. Na fotkách z dovolenky pri mori je totiž po strate takmer 50 kíl na nepoznanie! Jej bacuľatá postava vždy pevne korešpondovala s jej typickým mezzo-sopránom, teraz je ale živým dôkazom, že speváčkin unikátny hlasový prejav nie je podmienený korpulentnou postavou. „Nikdy to nebolo len o chudnutí. Je to výsledok toho, že prestala piť alkohol a do jedálnička zaradila plnohodnotné jedlo. Teraz je za to ale naozaj rada, má rada svoju novú postavu. Vďaka tomu, čím si prešla, si teraz viac verí, volí iný šatník a celkovo pôsobí šťastnejšie,“ dozvedeli sa fanúšikovia od nemenovaného, ​​ale speváčke blízkeho, zdroja. Katalyzátorom dramatickej straty kilogramov sa pre Adele stalo aprílové zavŕšenie rozvodu s bývalým manželom Stevom Koneckim, s ktorým má speváčka sedemročného syna Angela. Podľa blízkych priateľov sa však na obzore rysujú svetlejšie zajtrajšky. Oporou sa jej pri náročnom rozvodovom konaní podľa týchto informácií stal britský rapper Skepta, vďaka ktorému sa Adele s nepriazňou osudu dokázala vysporiadať s gráciou. Jeho oddanosť a podpora sa pritom podľa týchto angažovaných pozorovateľov stala aj zdrojom odhodlania k nástupu na prísnu diétu a cvičebný režim. Výsledná premena iste hudobnej dive zmení život pozitívnym spôsobom.

Peripetie seriálových hviezd

Problémy s prebytočnými kilami riešia aj dve televízne hviezdy, ktorých popularita raketovo narastá vďaka účinkovaniu v divácky megaúspěšných amerických seriáloch. Reč je o Gabourey Sidibe, predstaviteľke svojráznej HR riaditeľky Becky v hudobnej dráme Empire na stanici Fox, a Chrissy Metz, ktorá stvárňuje Kate v rodinnej ságe stanice NBC Toto sme my (This Is Us), ktorá už štvrtý rok kraľuje všetkým americkým rebríčkom sledovanosti. Problémy s nadváhou sa pritom do určitej miery premietajú aj do peripetií, ktorými prechádzajú nimi stvárnené postavy. V reálnom živote sa ale obe na verejnosti vždy objavovali po boku štíhlych partnerov. Gabourey teraz chodí s Brandonom Frankelom, potetovaným beach Boyom, ktorý sa profesijne venuje brandingu a marketingu. Jeho Instagram sa od chvíle, keď sa spoznali, stal skutočným oltárom lásky k plus size herečke. „Si záblesk slnka v mojom živote, tak veľkorysá a obetavá, čo sa týka osobného času, prostriedkov, lásky, aj nadšenia a chuti do života. Ľudia a veci, ktoré miluješ, skutočne núti moje srdce plesať,“ dočítame sa napríklad v jednom Frankelovom poste. Takých vyznaní je pritom jeho profil plný, nájdeme tu aj zamilované fotky Gabourey a Brandona v párových mikinách s nápismi King a Queen. Chrissy Metz zase podľa posledných informácií začína randiť so skladateľom Hale Rosenfieldom. Po krachu sedemročného manželstva s britským spisovateľom Martynom Eadenom a neskoršom romániku s kameramanom Joshom Stancilom, tak našla ďalšieho muža, ktorý ju má rád kvôli tomu, aká skutočne je, a nemá problémy s jej postavou. Chrissy podľa vlastných slov so všetkými svojimi ex udržiava čulé priateľské vzťahy a stále sa učí, ako byť „čím ďalej lepší ex“. Vzťahy s bývalými partnermi považuje za extrémne dôležité. Obe televízne hviezdy sa pritom snažia bojovať aj s nadváhou – Gabourey v rámci striktného režimu dokázala schudnúť skoro 70 kíl, Chrissy vďaka svojej snahe musí v nových dieloch Toto sme my nosiť špeciálny „tučný“ oblek.

Príbehy týchto známych osobností môžu byť inšpiráciou pre tie páry, ktoré sa stretávajú s nejakými súdmi či nepochopením ľudí okolo seba. Dôležitý je totiž vzťah, ktorý spolu majú dvaja jedinci, ktorý môže aj naštartovať nejakú radikálnejšiu premenu, ale vždy sa nesie v duchu pochopenia a tolerancie. Svoje o tom vedia aj tí, ktorých životy mapuje nová reality show Protipól (Hot and Heavy), ktorej prvú sériu môžu diváci sledovať na stanici TLC už v sobotu 25. januára 2020.