Vedeli ste, že stav eufórie z cvičenia viete dosiahnuť za menej ako 10 minút

Násjt motiváciu na cvičenie, môže byť poriadna výzva, akonáhle však pocítite to sladké zvýšenie hladiny endorfínov, neviete prestať. Vedeli ste, že tento krásny pocit efórie môžete dosiahnuť za menej ako 10 minút?

Nový prieskum spoločnosti YouGov ukázal, že dospelý človek, ktorý cvičí 3 a viac krát týždenne, dokáže tento stav dosiahnuť v priemere za 9 minút a 44 sekúnd.

Michael Caulfield, hlavný športový psychológ spoločnosti The Sporting Edge vysvetľuje: ,,Jedno, čo majú všetci dnešní ľudia spoločné je zaneprázdnenosť. Vždy je ľahšie nájsť si dôvod prečo necvičiť, no v istom momente sa nakoniec odhodláte. A keď sa potom obzriete späť, nikdy to neoľutujete.“

Nielen, že YouGov prieskum ukázal, že tí, ktorí cvičia pravidelne dosiahnu stav eufórie rýchlejšie, tiež ukázal, že ženy tento stav dosiahnu o minútu rýchlejšie ako muži. Konkrétne im to trvá 9 minút a 7 sekúnd, zatiaľ čo muži potrebujú 10 minút a 20 sekúnd.

Pokiaľ ide o vek, vekovej skupine 35-44 dosiahnuť stav eufórie trvá najdlhšie, 12 minút a 47 sekúnd, v porovnaní s vekovou kategóriou 45-54 rokov, ktorým to trvá 7 minút a 4 sekundy. Myslím, že nikoho neprekvapí, že skupina 18-24 mala najkratší čas zo všetkých, kratšie ako 7 minút.

Záleží aj na type cvičenia, ktoré vykonávate. Návštevníci posilňovní ho dosiahnu najrýchlejšie a to za 6 minút a 36 sekúnd, zatiaľ čo bežcom to trvá 8 minút, 28 sekúnd a tým čo uprednostňujú turistiku 10 minút a 35 sekúnd.

Cauldfield vysvetlil, že rozdiely v časoch sú prirodzené vzhľadom na rôzne výzvy, ktoré predstavujú jednotlivé športy, prostredie a vek. ,,Každý šport predstavuje inú psychologickú výzvu a záťaž,“ povedal. Výskum ukázal, že najväčšiu motiváciu majú jedinci vo veku 18-24, takže generácia Z, tzv, mileniáli sú na tom najlepšie.

Štúdia si dala za ciel ľudí povzbudiť a prekonať mentálne bariéry spojené s cvičením. Všetci vieme, že je jednoduchšie si prestaviť budík, no niet nad pocit zadosťučinenia po dobrom cvičení 🙂

