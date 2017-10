Ako byť pozitívny. Všetko zlé je na niečo dobré Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Je ťažké nebyť negatívny, keď na nás negatívnosť útočí zo všetkých strán. Nemôžete zapnúť televíziu bez desivých správ o politike alebo o ďalšej prírodnej katastrofe. Je skutočne ťažké počúvať tieto informácie a napriek tomu sa nad ne povzniesť.

Je v tom však jeden háčik. Ak o tom ešte neviete, tak tragédie sa predávajú omnoho lepšie ako šťastie. Skúste niekomu porozprávať o tom, aký skvelý deň ste mali. Ak niekto vedľa vás povie o tom, že stratil milovanú osobu, uvidíte, čo zaujme viac.

Ak sa však skúsite pozrieť na tú pozitívnu stranu, zistíte, že svet nie je také desivé a hrozné miesto. Vyskúšajte tieto malé zmeny a uvidíte, ako postupne prinesú citeľnú zmenu.

Vypnite médiá

Áno, naozaj. Svet sa nerozpadne len preto, že ste nesledovali všetky nové správy o Kim Čong-unovi. Ak niekto naozaj bude chcieť odpáliť nukleárnu bombu, spraví to bez ohľadu na to, či to budete sledovať.

Prečo teda investujeme toľko času do hrozných správ? Iba sa vďaka tomu cítime bez kontroly a nervózne. Odpojte sa od médií a riadne sa vám uľaví.

Prácou médií je tvoriť drámu. Nepodporujte ich v tom.

V každej situácii sa skúste zamerať na to dobré

Bez ohľadu na to, čo sa v okolí deje, dá sa nájsť na každej situácii niečo dobré. Jasné, hurikán bol hrozný pre tisíce ľudí. No tisícky ďalších ľudí si práve kúpili svoje prvé bývanie alebo sa im podarilo splatiť dlh.

Áno, niekedy je hľadanie o dosť ťažšie než inokedy, ale každá situácia obsahuje aj niečo dobré.

Obklopte sa šťastnými ľuďmi

Ak ste obklopení pesimistami a ľuďmi, ktorí veria, že celý svet je proti nim, ovplyvní to aj váš stav mysle.

Prestaňte sa kamarátiť s utrpením. Nájdite ľudí, ktorí vás pozdvihnú a sú pozitívni a uvidíte, že v skupine pozitívnych ľudí je ťažké ostať deprimovaný.

Nájdite svoj zmysel

To znie ľahko, že? Ak si sadnete za stôl a naozaj porozmýšľate nad tým, prečo na tomto svete ste, je to neľahká úloha. Ak rozmýšľate nad širšími súvislosťami, ako prečo sa každé ráno budíme, čo celý deň robíme a aký to má vlastne zmysel, je ľahšie zamyslieť sa nad tým, čo je v živote dobré a čo nás má naozaj trápiť.

Skúste sa zastaviť a zamyslieť sa nad tým, čo od života chcete. Keď zistíte, čo dáva zmysel vám, všetko začne vyzerať o trochu pozitívnejšie.

Poobzerajte sa okolo seba

Nie je ťažké začať sa cítiť negatívne a ľutovať sa, keď veci nejdú podľa našich predstáv. Je pravdepodobné, že bez ohľadu na to, aké ťažké to máte, niekto niekde to má ešte ťažšie. Ak nie, tak potom ľutujem, asi naozaj nemôžete byť pozitívny.

Tí menej šťastní by pre nás mali byť ako kompas, ktorý nám ukáže, koľko šťastia vlastne máme. Prestaňme teda so sebaľútosťou, ktorá dokáže aj to najkrajšie modré nebo premeniť na šedé.

Prestaňte so sebou niesť minulosť

Niektorí z nás bohužiaľ vyrástli so vzormi, ktoré neboli celkom pozitívne a podporujúce. Keď žijete s ľuďmi, ktorí vám vravia, že život nie je fér, majú pravdu. Ale pravdou je aj to, že napriek tomu, že život k vám niekedy nie je fér, je zábavný a má zmysel.

Nik nedostane presne to, čo si želá. Ale dostávame, čo je pre nás dobré. Prestaňte si myslieť, že život je len miesto, ktoré je plné neprávosti, a začnite rozmýšľať nad tým, že keby ste nikdy nezažili nešťastie, nerozumeli by ste ani tomu, čo je to byť šťastným.

Ak ste vyrastali v negatívnej domácnosti, musíte sa naučiť tieto pocity a názory zmeniť. Skúste vidieť, že život je zázračný.

Jediný, kto mení váš osud, ste vy sám. Zabudnite na to, čo vám vaše vzory vraveli o tom, ako svet funguje. Rozhodnite sa pre seba.

Experimentujte

Skúste v jeden deň myslieť iba na pozitívne veci. Bez ohľadu na to, čo sa stane, myslite iba na pekné veci a na nič iné.

Staré zvyky vymierajú ťažko a ak máte tendenciu rozmýšľať negatívne, nepríde to prirodzene. S praxou sa to zlepší. Budete sa musieť aktívne snažiť prekonať to, na čo ste zvyknutý. Ale skúste nájsť tú pozitívnu stránku života.

Zmeňte reč a zmeníte aj svoj život

Ak vo svojom prejave začnete používať pozitívne výrazy, celý váš náhľad sa zmení. Čo tým myslím? Prestaňte používať slová ako nikdy, nie, nerob a iné negatívne výrazy.

Ak tieto slová eliminujete zo slovníka, prekvapí vás, ako rýchlo sa zbúrajú hranice, ktoré vytvárajú. Niekedy je počúvať sám seba nahlas to najhoršie negatívne posilnenie.

Pozitívnosť znie celkom jednoducho, nie? Aj keď sa niekedy naozaj cítime, že celý svet je proti nám, nemali by sme sa utápať v negatívnych myšlienkach. Skúste zmeniť svoju myseľ a slová a možno objavíte, ako byť pozitívnym, a zmeníte tak svoj život.

