Prehnaným cvičením si môžete poškodiť brucho

Prehnané cvičenie

Podľa nedávno publikovanej štúdie môžu byť ľudia, ktorí cvičia priveľa, náchylní na vyvinutie chronických problémov s bruchom.

Výskumníci zistili, že so zvýšenou intenzitou a trvaním cvičenia priamo úmerne rastie aj riziko poškodenia brucha. Môže dôjsť k zvýšenej priepustnosti čriev, čo spôsobí, že patogénne endotoxíny nezostanú v črevách, ale uvoľnia sa do krvného obehu. „Gastrointestinálny syndróm vyvolaný cvičením“ môže viesť k akútnym alebo chronickým zdravotným komplikáciám.

Dvojhodinové cvičenie pri 60-percentnej maximálnej rýchlosti spotreby kyslíka (VO2 max) je podľa štúdie prah, pri ktorom stúpa riziko vážnych porúch brucha, a to bez ohľadu na fyzický stav jednotlivca. Cvičenie aj beh vo vysokých horúčavách môžu takisto zhoršiť fungovanie brucha.

Štúdia zároveň zistila, že pacientom so syndrómom dráždivého čreva alebo zápalom sliznice tráviaceho traktu, môže prospievať nízka až mierna fyzická aktivita. Pri týchto pacientoch neskúmali vplyv namáhavej aktivity na ich zdravotný stav, no dá sa predpokladať, že by bol škodlivý.

„Potvrdilo sa, že prehnané cvičenie poškodzuje funkcie a celistvosť brucha. Zároveň sme však identifikovali niekoľko faktorov, ktoré spôsobujú zhoršenie a dajú sa kontrolovať. Takisto sme prišli na niekoľko stratégií prevencie, s pomocou ktorých môžeme zmierniť alebo dokonca zastaviť poruchy brušných funkcií,“ povedal Dr. Ricardo Costa, hlavný autor štúdie. „Jedincom so symptómami brušných problémov počas cvičenia odporúčame, aby sa nechali vyšetriť. Potrebujú zistiť čo spôsobuje ich problémy a odborníci im následne budú môcť navrhnúť riešenie.“

Zdroj: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170607085452.htm