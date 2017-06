5 tipov ak cvičíte v skutočne horúcom počasí

Ohodnoť článok

Predstavme si, že vám práve vypršala permanentka do posilňovne a včera večer ste to počas šťastnej hodinky vo firme mierne prehnali s vínom. Pôvodne ste plánovali zobudiť sa skoro ráno a všetok alkohol vypotiť pri behu. Aká smola, že je ešte len sedem ráno a teploty sa už šplhajú nad dvadsiatku. Nerobte si však starosti. So správnym postupom si môžete (opatrne) zacvičiť aj v horúčave.

Dajte si pred cvičením studenú sprchu

Znie to desivo, to je jasné. Skôr než sa však napríklad pustíte do behu, sprcha vám pomôže znížiť teplotu pokožky a tým aj vnútornú teplotu tela. Vonkajšie horúčavy tak budete znášať oveľa lepšie. Nezabudnite si pritom namočiť aj vlasy a nechať ich tak. (Vrkoč mokrých vlasov na chrbte je ďalším skvelým spôsobom na ochladzovanie.)

Oblečte si niečo voľné (a svetlé)

Potrebujete predsa niečo, čo bude dýchať a zabezpečí vám dobré vetranie. Inak si telo ešte viac prehrejete. Čiernej farbe by ste sa radšej mali vyhnúť. (Síce skvelo zoštíhľuje, ale okrem toho aj priťahuje slnko.)

…A nezabudnite na ochranný faktor

Znie to nepodstatne, ale aj počas zamračených alebo hmlistých dní sú slnečné lúče silné. Preto potrebujete ochranný faktor 30 a viac. Krém však zároveň musí mať ľahkú štruktúru, aby neupchával póry, keď sa budete potiť. Natrite sa, skôr než vyrazíte von.

Dopĺňajte si tekutiny už od rána

Dáva to zmysel – čím je vonku teplejšie, tým viac sa potíte. Vypitím hektolitrov vody tesne pred, počas a po cvičení však nenahradíte všetky tekutiny, o ktoré prídete počas horúceho dňa. Ak máte v pláne fyzickú aktivitu, začnite si usrkávať už od rána – ideálne pol až trištvrte litra každých pár hodín. Vaše telo tak bude mať dostatočný nadbytok tekutín, z ktorých bude môcť čerpať. (Nepodceňujte ani hodnotu športových nápojov. Doplnia vám elektrolyty, ktoré sa môžu pri cvičení v horúčave hodiť.)

Skráťte si tréning

Behávate zvyčajne dva až tri kilometre? Ak je však vonku viac ako 25 stupňov, možno by bolo lepšie rozdeliť si to na menšie dávky (napríklad po kilometroch). Nemusíte znižovať tempo či náročnosť, iba si robte prestávky, aby ste sa schladili a zabránili prehriatiu svojho tela.

Teraz vám už nič nebráni si zacvičiť aj v horúčave 🙂

