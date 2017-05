Odporúčané návyky pri chudnutí 5 (100%) 1 vote

Ak si ich osvojíte, chudnutie bude omnoho jednoduchšie.

Zabaľte si desiatu

Zásoby zdravých pochúťok vás zachránia napríklad pri čakaní v nekonečnej zápche a navyše zabránia tomu, aby ste veľmi vyhladli a následne sa najedli do prasknutia. Majte poruke mandle, sušené ovocie či mäso.

Navarte si na celý týždeň

Nielenže ušetríte, ale prospejete aj svojmu zdraviu. Predídete totiž nákupom jedla bez rozmyslu, ktorým by ste v hlade mohli podľahnúť.

Spravte si v kalendári miesto na cvičenie

Veci, ktoré si zapíšeme, skôr splníme. Aj ich vyškrtnutie z diára nám dodáva dobrý pocit a motivuje nás do budúcnosti.

Meditujte

Stačí aj, aby ste si každý deň na desať minút sadli a na nič nemysleli. Zbavíte sa tak stresu a s ním pôjdu dole aj kalórie.

Nezabudnite na spánok

Spánok je ako urýchľovač chudnutia. Mali by ste si ho dopriať sedem až osem hodín každú noc.

Vyhnite sa umelým sladidlám

Keď naše telo rozpozná nejaké jedlo ako sladké, no nenájde v ňom kalórie, ktoré si so sladkou chuťou spája, začne ich hľadať inde – a to napokon vedie k zvýšenému príjmu kalórií. Ak máte naozaj chuť na sladké, siahnite po niečom bez náhrad cukru. Najlepšie urobíte, ak sa vyhnete pridaným sladidlám úplne.

Zdroj: http://www.mensfitness.com/weight-loss/burn-fat-fast/how-lose-belly-fat