Muži máme pre vás tipy ako randiť s mamičkou

Ako sa správať k žene ktorá má deti

Ak sa začnete stretávať so ženou, ktorá už má vlastné deti, narazíte na viaceré doteraz nepoznané prekážky. Randenie naberie novú dimenziu, v ktorej vašu vyvolenú ovládajú nevyspytateľní malí ľudia. Ako sa v novej situácii správať?

Naučte sa čítať nové signály

Starostlivosť o dieťa často zasahuje aj do milostného života. Nepísané pravidlo tretej schôdzky naďalej platí, no signály sú celkom odlišné. Ak vám mamička povie, že sa o dieťa na celý večer postará jej bývalý, považujte to za dobrú správu.

Stretnutie s deťmi nechajte na ňu

Nechajte ju, aby vám sama povedala, kedy je správny čas na prvé stretnutie s deťmi. Bude to závisieť od ich veku. Bábätká ani netušia, že existujete, zato tínedžeri vašu prítomnosť v matkinom živote vytušia takmer okamžite. Nebuďte iniciatívni, ale radšej počkajte, kým mamička neusúdi, že je správny čas predstaviť vás. Možno vás pred deťmi zo začiatku bude volať „priateľ“ a možno „inštalatér“. Rešpektujte to.

Muži, vieme ako zbaliť ženu cez internet v troch správach

Nesnažte sa príliš

Dajte najavo, že vám na jej deťoch záleží, no nepreháňajte to. Ak vás dieťa nemá rado, nesnažte sa mu za každú cenu votrieť do priazne. Rozprávajte sa s ním ako s manželkou svojho šéfa a pýtajte sa len obyčajné otázky. Dostávate len jednoslovné odpovede? Nevadí, randíte predsa s matkou a nie s dieťaťom. Ak vás dieťa naozaj nenávidí, no mamička sa s vami nerozišla, berte to ako lichôtku. Je to znak, že vás má rada. A aj správanie dieťaťa je prirodzené a časom sa môže zmeniť. Len sa snaží chrániť svoj vzťah s matkou.

Buďte neutrálny

Nemôžete vychovávať jej deti, tak sa o to ani nesnažte. Nepokúšajte sa vybojovať cudzie bitky. Ak sa vždy postavíte na stranu matky, dieťa vám roky bude hovoriť, že nie ste jeho otec. Správajte sa k deťom trochu ako k zvieratkám – nechajte ich spraviť prvý krok.

Stretnite sa s otcom

Už ste pochopili, že tento vzťah bude mať troch členov. Zabudli ste však na štvrtého – biologického otca. Ak sa s mamičkou zblížite, požiadajte ju o predstavenie s jej bývalým. Možno sa vám vďaka tomu podarí vyhnúť zbytočným scénam. Ľahké víťazstvá však v tomto komplexnom vzťahu neočakávajte.

Akceptujte svoju pozíciu

Nie je takmer žiadna šanca, že pre mamičku budete najdôležitejší človek na svete. Tým je už navždy jej dieťa. Pozrite sa však na pozitíva: Ak randíte s mamičkou, stretávate sa s človekom, ktorý už musel preukázať schopnosť nebyť sebecký. Dajte tomu šancu. Kto neriskuje, nič nezíska.

