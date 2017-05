Voňavková etiketa aj pre mužov. Ako správne nosiť parfum 5 (100%) 2 votes

O tom, ako sa kam obliecť, nájdete množstvo článkov, ba aj celé knihy. No čo taký parfum? Každý z nás bol neraz svedkom toho, že keď to človek preženie, z pôvodne rafinovaného doplnku sa razom stane zbraň hromadného ničenia. Pozrime sa preto na voňavkovú etiketu a ako správne aplikovať parfum.

Ako správne aplikovať parfum

Všetkého veľa škodí

Voňavky sú tak trochu ako alkohol: v malom množstve vám dodajú sebavedomie a sexepíl, vo väčšom začnete na okolie pôsobiť rušivo. A keď to poriadne preženiete, ľudia sa vám vyhnú oblúkom.

Ustriehnuť množstvo parfumu pritom nie je jednoduché; nosové receptory sa veľmi rýchlo obrnia voči novému pachu, takže po chvíli nedokážu rozoznať vôňu, ktorú ste si len pred chvíľou aplikovali.

Parfum by mal byť taký silný, aby ho bolo cítiť, keď sa k vám niekto priblíži asi na dĺžku ruky. Ak si nie ste istí, dvomi streknutiami nikdy nič nepokazíte. A pamätajte: menej je v tomto prípade viac.

Kam vôňu aplikovať

Parfum by ste mali striekať aspoň z 15-centimetrovej vzdialenosti. Predídete tak vytvoreniu koncentrovaného pachu, ktorý môže z pokožky stiecť. Ak potrebujete, aby sa na vás vôňa udržala dlhšie a bola citeľná, no nie ochromujúca, naneste ju na hrudník alebo biceps, kde ju zakryje oblečenie.

Kedy radšej nechať parfum na poličke

Sú situácie, kam sa parfum jednoducho nehodí. Vyhnite sa mu, keď idete na plaváreň, kúpalisko alebo pláž. V bazénovej vode stačí prítomným zápach chlóru, pri mori si chcú vychutnať jeho slaný vzduch. Niektoré parfumy okrem toho zvyšujú citlivosť pokožky voči slnku. Ďalším miestom, kam sa voňavky nehodia, sú lietadlá – odtiaľ pred hroznou ťažkou vôňou naozaj nie je kam ujsť.

V práci len s mierou

Vyhnite sa ťažkým voňavkám s prvkami pižma či vanilky. Radšej siahnite po sviežich citrusových parfumoch. Ak sa obávate, že to preženiete, môžete voňavku aj úplne vynechať a namiesto nej použiť kozmetické prípravky ako sprchový gél a deodorant s rovnakou vôňou.

Nestriekajte parfum na oblečenie

Môže na ňom zanechať škvrny a poškodiť vlákna.

Nesnažte sa parfumom zamaskovať iný pach

Po prvé, častice rôznych pachov spolu zreagujú a vytvoria ešte horší zápach. Po druhé, ľudia nie sú hlúpi a prídu na to. Samozrejmosťou je, že parfum nepatrí do podpazušia či do oblasti genitálií.

