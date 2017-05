Vieme, ako prebieha let prvou triedou v Emirates. Toľko luxusu!

Ohodnoť článok

Let prvou triedou Emirates

Ak máte zvyšných 10 tisíc eur, kúpte si spiatočnú letenku v prvej triede s top leteckou spoločnosťou Emirates. Pripravili sme pre vás náhľad toho, ako vyzerá luxus v oblakoch. Za to, aby sa k vám chovali ako v rukavičkách si samozrejme priplatíte, no dostanete to, za čo ste si zaplatili. Na palube v prvej triede leteckej spoločnosti Emirates sa vyspíte do ružova, ráno si dáte sprchu a budete piť len to najkvalitnejšie šampanské.

Let prvou triedou Emirates vás dostane do kolien. Škoda zaspať!

Dať si kaviár či sprchu v rýchlosti 800 kilometrov za hodinu vo výške 12 kilometrov nie je budúcnosť. Stačí nasadnúť na palubu arabskej spoločnosti Emirates. Vaša VIP starostlivosť začne už pred vašim domom, kde vás vyzdvihne limuzína a odvezie na letisko.

Pre pasažierov prvej triedy má Emirates na letiskách samostatný check-in pultík, takže čakať v rade s ostatnými cestujúcimi rozhodne nebudete. Súkromie pasažierov prvej triedy je u leteckej spoločnosti na prvom mieste aj z toho dôvodu, že Emirates lietajú celebrity ako Paris Hilton či Jeniffer Aniston. Keď však príde čas nastupovať, nastúpite zo svojej súkromnej zóny na letisku, ktorá je vyhradená pasažierom prvej triedy. Cestujúci v ekonomickej triede nikdy do styku s pasažiermi v prvej neprídu. Toľko celebrít by asi nezvládli 🙂

Počas letu vás budú riadne vykrmovať, no možno zabudnete na to, že ste hladní pri pohľade na všetok luxus a noblesu. Horúci uterák a šampanské na privítanie nikdy nechýba. Počas letu dostanete prvotriednu whiskey, niekoľko chodov drahých jedál a vlastnú kabínu s posteľou.

Ako si zarobiť na takýto let

Nuž, málokto je ochotný zaplatiť toľko peňazí za obyčajnú letenku. Oveľa schodnejšia cesta je zbierať letecké míle, ktoré potom môžete použiť na kúpu novej letenky (alebo aspoň na zníženie jej ceny).

