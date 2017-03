Z Bratislavy si v roku 2017 zaletíme do týchto 23 destinácii. Pribudlo niekoľko nových liniek

Ohodnoť článok

Bratislava sa v posledných rokoch poriadne rozlietala a začal sa u nás na letisku skutočný konkurenčný boj (žiaľ, len nízko nákladových leteckých spoločností). Redakcia Zaujímavostí pre vás spísala zoznam všetkých destinácií do ktorých si budete môcť zaletieť v roku 2017. Tučným písmom sme pre vás zvýraznili novinky, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé. Letisko Bratislava začína byť atrkatívne v poslednej dobe aj pre rakúskych turistov, ktorí od nás lietajú za neporovnateľne nižšie ceny ako zo susednej Viedne.

Tip redakcie: Tip na výlet 3v1: Srbsko, Macedónsko a Albánsko v jednom

Letecké linky z Bratislavy v roku 2017

Atény s Ryanair

Barcelona – Girona s Ryanair

Berlín s Ryanair

Birmingham s Ryanair

Brusel s Ryanair

Dubaj s FlyDubai

Dublin s Ryanair

Edinburgh s Ryanair

Eilat, Izrael s Ryanair (posledný let sa uskutoční 23.3.2017)

Hurghada s AirCairo

Kluž – Napoca (Rumunsko) s WizzAir

Košice s ČSA

Kyjev s WizzAir

Leeds-Bradford s Ryanair

Londýn (Luton, Stansted) s Ryanair

Madrid s Ryanair

Manchester s Ryanair

Miláno – Bergamo s Ryanair

Moskva – Vnukovo s Pobeda

Niš (Srbsko) s Ryanair

Praha s ČSA

Rím – Ciampino s Ryanair

Skopje (Macedónsko) s WizzAir

Ako môžeme vidieť, na bratislavskom letisku o pasažierov súperia najmä dve nízko nákladové letecké spoločnosti, Ryanair a WizzAir. Ryanair koncom roka 2016 otvoril nové linky do srbského Niš a v roku 2017 začne lietať aj na pravidelnej linke Bratislava – Leeds-Bradford, čo ocenia najmä Slováci pracujúci v Anglicku. S prekvapením prišiel aj maďarský nízko nákladový prepravca Wizz Air s linkov do Kyjeva a macedónskeho Skopje.

Podľa tlačovej správy letiska Bratislava prepravilo letisko v roku 2016 najviac cestujúcich za posledných 8 rokov.

„Letisko Bratislava dosiahlo v minulom roku mimoriadny výsledok, keď vybavilo viac ako 1 756 000 cestujúcich. Je to rekordný počet za posledných 8 rokov a predstavuje 12,3-percentný nárast oproti roku 2015. Počty cestujúcich navyše rástli každý mesiac, čo je ďalší rekord. Toto číslo mohlo byť ešte významne vyššie, pokiaľ by geopolitickú situáciu neskomplikovala všadeprítomná hrozba teroristického útoku, ktorá odradila značný počet ľudí od ciest za dovolenkou do tradičných destinácií“ zhodnotil v tlačovej správe rok 2016 generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Ivan Trhlík.