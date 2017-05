Recenzia: Samsung Tab S3 – bude ťažké nájsť konkurenta 5 (100%) 1 vote

Tablety v poslednom čase nepútajú takú veľkú pozornosť ako smartfóny. Trh s touto elektronikou zažil svoj rozkvet pred niekoľkými rokmi a dnes zostal v úzadí svojich menších súrodencov. Nových tabletov je síce množstvo, ale nepútajú takú pozornosť ako kedysi. To však zmenil Samsung, ktorý pokračuje vo svojej úspešnej línii týchto zariadení. Na MWC v Barcelone totiž predstavil nový Samsung Tab S3, ktorý je priamym konkurentom pre iPod. Tento 9,7-palcový tablet ponúka precízne vyhotovenie, výborný výkon a skvelý displej. Dostal sa aj do našich rúk a tak sme si ho vyskúšali.

Samsung Tab S3

Dizajn ulahodí oku

Nový Samsung Tab S3 prichádza naozaj v luxusnom vyhotovení, ktoré v sebe kombinuje kov a sklo. Hneď keď sa vám dostane do rúk pocítite, že máte čo dočinenia s luxusným produktom. Potvrdzuje to aj jeho hrúbka, ktorá je len 6 mm a váha, ktorá sa zastavila na úctyhodných 429 gramoch. Rámčeky okolo displeja sú síce kúsok širšie, ale to vôbec neprekáža, práve naopak, rámčeky aspoň poskytnú dosť priestoru pre držanie v rukách. Čo sa však veľmi nepodarilo je zadná lesklá a sklenená časť. Sklo síce pôsobí luxusne a na prvý pohľad je veľmi príjemné, ale po praktickej stránke je magnetom na odtlačky a predovšetkým sa vďaka sklu zvýšila možnosť vykĺznutia z rúk. Pri tablet by možno bolo lepšie ak by jeho zadná časť bola o čosi viac odolná voči sklzu nakoľko sa zariadenie často využíva držaním v rukách.

Rozloženie ovládačov

Ako už býva zvykom pod displejom nájdeme dvojicu dotykových senzorov, ktoré slúžia pre návrat vašich krokov a pre multitasking a uprostred nájdeme veľké, hardvérové tlačidlo. Okrem toho, že slúži na návratu na domovskú obrazovku toto tlačidlo slúži aj ako snímač odtlačkov prstov. Nachytáva sa jednoducho vďaka jemnému vystúpeniu z povrchu tabletu.

Na ľavej strane nájdete magnetický konektor, ktorý slúži na pripojenie plnohodnotnej hardvérovej klávesnici. Tá však bohužiaľ nie je súčasťou balenia, a ak ju chcete, tak si ju budete musieť dokúpiť asi za približne 129 eur s DPH.

Na hornej a spodnej časti nájdete dve dvojice reproduktorov. Nech držíte tablet akokoľvek určite ich všetky nezakryjete a nezničíte si tak pôžitok z počúvania. Keď sme pri tom zážitku, tak musíme povedať, že reproduktory sú nečakane hlasné. To sme od tak malého zariadenia nečakali. Kvalita je však o čosi inom. Keďže ide o prémiový tablet, tak by sme čakali kúsok viac, ale v konečnom dôsledku to nevadí. Našťastie Samsung nezabudol na 3,5 mm Jack pre pripojenie slúchadiel.

Batéria vás podrží

Zariadenie pripojíte pomocou konektoru USB typu C. Čo určite oceníte pri rýchlom prenose dát a hlavne pri rýchlonabíjani. Batériu o veľkosti 6000 mAh si nabijete doplna za necelé dve hodiny čo je naozaj skvelé. Čo sa týka výdrže batérie, tak tu musíme dať palec hore. Tablet bezproblémovo zvládol fungovať pri plnej záťaži aj 10-12h. S3 môže vďačiť svojej výdrži panelu z organických diód, ktoré majú zobrazovať čiernu farbu, a ktoré sa dokážu úplne zhasnúť. Vďaka tomu sa šetrí energia.

Displej je momentálne Top

Ak by ste hľadali chybu na displeji S3-ky, tak by ste ju hľadali márne. Super AMOLED panel je momentálne vrcholom na trhu s tabletami. Veľkosť displeja je 9,7 palca a pracuje v rozlíšení 1 536 × 2 048 Mpx. Dostane sa vám tak veľmi jemné a dokonalé zobrazenie, ktoré nemá konkurenta.

Tab S3 prichádza s netypickým pomerom strán. Narozdiel od širokouhlého pomeru 16:9 prichádza s pomerom 4:3. Z praktického hľadiska je tento pomer oveľa šikovnejší. Je to lepšie pri čítaní, prehliadaní webu a pri používaní dotykového pera S-Pen. Pri pozeraní filmu sa však obrazovka zmenší.

S-Pen, zariadenie, ktoré poteší

Čarovné pero je súčasťou balenia čo určite poteší nejedného užívateľa. Toto pero vám umožní množstvo vecí. Môžete ním písať po displeji, maľovať, vytvárať poznámky či ovládať zariadenie. Je však škoda, že sa nedá k zariadeniu nejako šikovne pripojiť. Na S3 nenájdete žiadny mechanizmus, ktorým by ste S-Pen upevnili. S tým však dokážeme žiť. Pokiaľ dotykové pero využívať nechcete, nemusíte. Keď však k obrazovke priblížite stylus, objavia sa funkcie známe zo zariadení radu Note. Môžete si napríklad urobiť screenshot a potom naň písať alebo maľovať. Perom si môžete aj označiť niektoré slovo a ono sa vám preloží. Možnosti je naozaj neúrekom a mi si to len chválime. Samsung tu odviedol skvelú prácu.

Výkon vás nesklame

Keď už vravíme o dobrej práci, tak určite musíme Samsung Tab S3 pochváliť aj pre jeho výkon. Vo vnútri tabletu nájdete minuloročný top procesor so štyrmi jadrami Qualcomm Snapdragon 820. V práci mu dopomáha grafický čip Adreno 530 a sekunduje im 4 GB operačnej pamäte. Tablet tak nemá problém s akoukoľvek náročnou hrou a do budúcna ani problém nebude mať. Samotný systém je svižný a nezaznamenali sme žiadne zaváhanie, a to aj napriek dosť veľkej nadstavbe typickej pre Samsung.

Fotoaparát

Čo sa však týka fotoaparátu, tak tu sa Samsung nepredviedol v najlepšom svetle. Zdá sa, že všetci výrobcovia nepovažujú fotoaparát na tabletoch za veľmi dôležitú funkciu. Tablet síce slúži primárne na iné veci, než na fotenie, ale neuškodilo by ak by sa v týchto zariadeniach predsa len ocitlo niečo lepšieho. Fotoaparát v S3 je bohužiaľ priemerom, ktorý neurazí, ale ani nepoteší. Samotný fotoaparát má 13 Mpx, automatické zaostrovanie a disponuje svetelnosťou f1,9, chýba mu však optická stabilizácia obrazu a extra rýchle ostrenie laserom. Výsledné fotky tak trpia rozmazaním.

Záver: Skvelá práca

Ak ste sa rozhodli pre Samsung Tab S3, tak ste urobili veľmi dobre. Tomuto tabletu sa ťažko niečo vyčíta. V každom smere patrí k top produktom na trhu s týmito zariadeniami. Samsung ponúka skvelý displej, parádny výkon a ako bonus skvelé S-Pen, ktoré má množstvo funkcií. Koncovému užívateľovi sa tak do rúk dostane skvelé zariadenie s kvalitným vyhotovením.

