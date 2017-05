7 zlozvykov, ktoré vás zbytočne oberajú o energiu

Ohodnoť článok

Cítite sa neustále psychicky a fyzicky vyčerpaní, a neviete prečo? Nie ste v tom sami. Únavou počas dňa trpia milióny ľudí po celom svete. Vo väčšine prípadov je však na vine iba nesprávny životný štýl. Ak sa nechcete zbytočne oberať o energiu, skúste sa zbaviť nasledujúcich siedmych zlozvykov.

Nesprávny životný štýl

Neporiadok na pracovnom stole

Pracovať na preplnenom pracovnom stole vás môže oberať o energiu bez toho, aby ste si to vôbec uvedomovali. Takýto neporiadok a chaos nám totiž bráni sústrediť sa, a preto musíme na prácu vynakladať oveľa väčšie úsilie a viac času. Ak teda chcete vyčistiť svoju myseľ, urobte si najskôr poriadok vo veciach. Svoj pracovný stôl po práci vždy upracte a zorganizuje tak, aby ste ďalší deň vykročili do nového dňa pozitívne a s čistým štítom.

Neustále sťažovanie

Rozprávať o svojich problémoch je zlozvykom mnohých z nás. Negatívne myšlienky však oberajú o energiu a chuť do života nielen vás, ale aj vaše okolie. Zbavte sa preto tohto zlozvyku tak rýchlo, ako sa len dá, a už čoskoro pocítite zmenu. Nie všetky problémy sú také veľké, ako si občas myslíme. Skúste brať životom s úsmevom a obklopujte sa pozitívnymi ľuďmi.

Nedostatok pohybu

Cítite sa príliš unavení na to, aby ste si zacvičili? Omyl! Práve cvičenie je to, čo v takýchto chvíľach najviac potrebujete. Na zvýšenie energetickej hladiny môže mať pozitívny efekt aj jednoduché, niekoľkominútové cvičenie. Potvrdila to aj štúdia uskutočnená na University of Georgia, podľa ktorej sa ľudia, ktorí cvičili čo i len trikrát týždenne po dvadsať minút, cítili oveľa menej unavení a viac energickí ako tí, čo necvičili vôbec.

Tip redakcie: 9 trikov, s ktorými spomalíte starnutie

Vynechanie raňajok

Raňajky sú najdôležitejším jedlom dňa. Zhodujú sa na tom mnohí lekári a odborníci na výživu, no aj tak sa nájdu mnohí, ktorí raňajky radšej preskočia. Ak si myslíte, že nový deň stačí začať iba šálkou kávy, máte problém. Naše telo po niekoľkohodinovom spánku potrebuje dostatok kalórií a živín na to, aby bolo schopné vyrábať energiu. Po vynechaní raňajok je preto naše telo malátne a bez energie, a navyše vám tento zlozvyk naruší aj metabolizmus.

Závislosť na sociálnych sieťach

Závislosť na sociálnych sieťach vás okráda nielen o zmysluplne strávený čas, ale aj o energiu. Okrem návalu prebytočných informácii, ktoré zbytočne zaťažujú vašu hlavu, vás navyše z fotografií, ktoré zachytávajú na prvý pohľad dokonalé životy vašich priateľov, môže chytiť aj depresia, úzkosť či pocit osamelosti. Čo tak radšej vymeniť život v internetovej bubline za prechádzku na čerstvom vzduchu?

Nezdravé potraviny

Doba je rýchla a mnohí z nás sú príliš leniví na to, aby si dávali pozor na to, čo počas dňa zjedia. Preto čoraz viac holdujeme nezdravým fastfoodom, polotovarom či sladkostiam, ktoré nás iba oberajú o energiu namiesto toho, aby nám ju dobíjali. Svoju energetickú daň si vyberá aj dehydratácia. Namiesto poháru vody v snahe zahnať únavu radšej siahneme po šálke kávy, ktorá nás však ešte viac dehydratuje.

Workoholizmus

Času je málo a práce veľa. Avšak pracovať na úkor oddychu sa nie vždy vypláca. Aby bola vaša práca kvalitná, musíte do nej vložiť svoju energiu. Tú však treba aj niekde načerpať. Preto nezabúdajte na pravidelné prestávky, oddychujte, doprajte si čerstvý vzduch a vždy si nájdite čas sami na seba.

