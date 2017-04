Ako si udržať súkromie na sociálnych sieťach 4.5 (90%) 2 votes

Nastavenia súkromia na sociálnych sieťach

Internet nám uľahčil komunikáciu s rodinou a blízkymi, no zároveň umožnil aj to, aby nás kontaktovali ľudia, o ktorých pozornosť nestojíme. Vadí vám to? Stačí zopár klikov, aby ste tomu zabránili.

Obmedzte, kto vás môže kontaktovať

Na Facebooku vám môže poslať správu každý. Pokiaľ ho však nemáte medzi priateľmi, správa sa nezaradí do hlavného priečinka so správami, ale do žiadostí. Ak máte niekoho medzi priateľmi, no z nejakého dôvodu od neho nechcete dostávať správy, môžete si cez Messenger zastaviť ich prijímanie – a to buď na neurčito alebo na istú dobu. Ak nestačí ani to, používateľa môžete zablokovať, čím mu zamedzíte v tom, aby vás akýmkoľvek spôsobom kontaktoval. Môžete tak spraviť buď cez Messenger alebo cez hlavné menu Facebooku.

Na Twitteri to funguje trochu inak. Nenapíše vám len tak hocikto. Na to, aby vám niekto mohol poslať priamu správu, ho musíte najskôr sledovať. Zabokovať nechcené správy môžete teda jednoducho tým, že dotyčného prestanete sledovať. Zmienky na svojej nástenke môžete zakázať buď umlčaním jednotlivých používateľov (možnosť nájdete po kliknutí na ozubené koliesko vedľa používateľovho mena) alebo úplným zákazom zmienok na svojej nástenke.

V rámci Instagramu vás môže priamo kontaktovať hocikto, no ak ho nemáte medzi kontaktmi, správu musíte, podobne ako na Facebooku, najskôr schváliť. Ak niekoho zablokujete (túto možnosť nájdete v jednotlivých správach po kliknutí na ikonku „i“ v pravom hornom rohu), neuvidia vaše príspevky, nebudú vám môcť napísať správy, a komentáre, v ktorých vás spomenú, sa nezobrazia. Instagramové príbehy môžete pred niekým schovať pomocou nastavení v hlavnom menu aplikácie.

Pozor na to, čo zverejňujete

Dávajte si pozor na to, aby ste verejne nezdieľali osobné informácie ako je, napríklad, miesto bydliska. Vypnite si automatické pridávanie polohy vo verejných príspevkoch na Instagrame. Nedávajte verejnosti na známosť, kadiaľ chodíte každý deň behať. Nikdy neviete, kto verejné príspevky číta. Nechceme, aby ste boli paranoidní, iba opatrní.

Ak si chcete overiť, ako vidia váš facebookový profil cudzí ľudia, kliknite na tri bodky na svojej titulnej fotke.

Nastavte si, kto vás môže nájsť

V nastaveniach súkromia na Facebooku si môžete zvoliť, aby vás ľudia nemohli nájsť podľa e-mailovej adresy či telefónneho čísla, či aby sa váš profil nezobrazoval vo vyhľadávačoch. To isté platí aj o Twitteri. Instagram nemá špeciálne nastavenia, no môžete si zrušiť jeho spárovanie s účtami na iných sociálnych sieťach, čo výrazne obmedzí vašu viditeľnú internetovú stopu.

