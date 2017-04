Vzťahová expertka: Pravidlá sociálnych médií, ktorými by sa páry mali riadiť

Ohodnoť článok

Sociálne média vo vzťahu

“Sociálne médiá sú šmykľavý svah,” povedala Rachel Sussman, vzťahová expertka a párová terapeutka.

Keď vidí hádať sa páry o postovaní prílišného množstva fotiek, alebo “lajkovaní” fotografií svojich bývalých partnerov dlho potom ako sa rozišli, rozhodla sa vkročiť do problematiky a nastaviť v nej zdravé hranice.

Tu sú jej pravidlá sociálnych médií pre páry

Rande = zóna bez telefónu

Večerné rande sú na trávenie času so svojím partnerom, a nie s tisícom svojich “priateľov” a “followerov”. Nechajte telefón vypnutý alebo aspoň v tihom režime a rovnako tak mimo dosah aby ste odolali pokušeniu prechádzať si vaše “feedy”.

Stanovte si čas na odpojenie

Kontrola telefónu pred spaním škodí spánkovému plánu, tak či tak.

“Mali by ste si v noci určiť presný čas, kedy ho jednoducho vypnete alebo odpojíte od internetu,” povedala.

Tip redakcie: Podvádzať vo vzťahu sa dá mnohými spôsobmi…nie len v posteli

Spýtajte sa partnera pred “postovaním” fotky

Je pekné robiť to aj všeobecne, ale najmä pokiaľ ide o vašu polovičku. Partner totiž môže mať inú predstavu o tom, čo je a čo nie je prijateľné a vhodné na zverejnenie. Alebo sa mu/jej jednoducho len nepáči, ako vyzerá na danej fotke. Hraje na istotu a spýtajte sa.

“Nefollowujte” účty svojich bývalých

Pokiaľ je váš ex vo vašom sociálnom okruhu priateľov, váš súčasný partner ho pozná a uplynul už naozaj dostatok času na to aby sa táto loď odplavila. Nie je potrebné “followovať” vašich expartnerov na sociálnych sieťach, nieto ešte “postovať” na ich účtoch.

A tiež “nelajkujte” ich fotografie

“Naozaj som počula veľa príbehov o ľuďoch, ktorí majú aféry so starými milencami, či priateľkami na Facebooku alebo Instagrame,” povedala Sussman. “Môže to byť nebezpečné. Čo tak si vytvoriť sociálny okruh ľudí, ktorí sú aj skutočne vo vašom kruhu priateľov?”

Všetko berte s rezervou

Šťastné páry v skutočnosti uverejňujú menej postov o ich vzťahu na sociálnych sieťach, pretože nemajú pocit, že je potrebné porovnávať sa s ostatnými.

“Čím viac sa na sociálne siete pozeráme, tým viac to vyzerá, že všetci majú lepší život ako my,” povedala. “To v nás môže vyvolať zlé pocity a môže to v nás vyvolať túžbu prezentovať sa, že práve my máme najlepší spoločný život.”

Sussman povedala, že mnohí z jej klientov uverejňujú posty niekoľkokrát denne o tom, čo jedia, čo si obliekajú a čo robia – ale väčšina z nich nie je vôbec presná.

“V skutočnosti musíte brať sociálne siete s istou rezervou,” povedala. “Myslím, že skutočná pravda, je len malé percento z toho, čo na nich vidíte.”

Aký je váš názor na sociálne média vo vzťahu?

