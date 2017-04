9 trikov, s ktorými spomalíte starnutie 5 (100%) 2 votes

Žijeme v dobe, kedy by si prial vyzerať mlado tak dlho, ako sa len dá, azda každý z nás. Ak chcete zabojovať s časom a spomaliť starnutie, vyskúšajte nasledujúce triky ako spomaliť starnutie.

Ako spomaliť starnutie

Vyhnite sa cigaretám a alkoholu

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako dosiahnuť starnutie pokožky, je rozhodne fajčenie, a platí to aj v prípade takzvaného pasívneho fajčenia. Predčasné starnutie však spôsobuje aj alkohol, ktorý nás dehydratuje. Príležitostný pohárik červeného vína je však, naopak, žiadaný.

Pite veľa vody

Nie nadarmo sa hovorí, že voda je život. Nedostatočná hydratácia patrí medzi druhú najčastejšiu príčinou vzniku vrások. Aby pokožka zostala pružná, potrebuje dostatočná prísun vody. Doktori odporúčajú minimálne 2 litre denne tejto životodarnej tekutiny, ktorá vás skvelo hydratuje a udrží vašu pleť žiarivú a mladšiu.

Pravidelné cvičenie

O benefitoch cvičenia snáď netreba hovoriť. Ľudia, ktorí športujú aspoň 30 minút denne, sú nielen zdravší, ale aj mladší. Naopak, ľudia so sedavým životným štýlom starnú oveľa rýchlejšie. Ak nepatríte medzi zanietených športovcov a klasické fitko vás nudí, vyskúšajte beh alebo plávanie.

Vyspite sa doružova

Kvalitný spánok je v dnešnej uponáhľanej dobe veľmi podceňovaný. Prebdené noci sa však na vašej pleti – či chcete alebo nechcete – jedného dňa odzrkadlia. Pre udržanie krásnej a mladistvej pleti sa odporúča aspoň osem hodín spánku denne. V súvislosti so spánkom by ste si mali osvojiť ďalší trik, ktorý vám pomôže spomaliť čas – ak sa chcete vyhnúť zbytočným vráskam, nikdy nespite s tvárou pritlačenou na vankúš.

Tip redakcie: Domáca kozmetika: Vyrobte si pleťový púder

Vápnik

Pomocníkom pri omladení pleti je aj vápnik, ktorý ľahko zoženiete v podobe vitamínových doplnkov. Jeho pravidelný príjem nielenže spomaľuje starnutie pokožky, aj taktiež chráni pred rakovinou kože.

Meditujte

Vedci zistili, že ľudia, ktorí sú pod neustálym stresom, vyzerajú až o desať rokov staršie ako ich rovesníci. Ďalším skvelým tipom, ako spomaliť proces starnutia, je preto meditácia. Pravidelná meditácia vám zaručí menej stresu a pokojnejší život, a teda aj menej vrások.

Menej sladkostí, viac ovocia a zeleniny

Ak chcete spomaliť ručičky času, odporúča sa každý deň konzumovať dostatok ovocia a zeleniny, ktoré sú bohatým zdrojom antioxidantov. Medzi potraviny, ktoré spomaľujú starnutie, patria aj orechy, losos, olivový olej či zelený čaj. Vyhnite sa sladkostiam, ktoré spôsobujú poškodenie pleťových buniek, a teda podporujú starnutie.

Tip redakcie: Pozor! Tieto látky v kozmetike vám škodia

Chráňte svoju pleť

Slnečné UV žiarenie poškodzuje pokožku a urýchľuje jej starnutie, preto by ste najmä počas letných mesiacov nikdy nemali zabúdať na opaľovací krém a kvalitné slnečné okuliare. Pokiaľ to nie je nevyhnutné, nemali by ste používať ani make-up, a ak predsa, tak pred jeho nanesením tvár dôkladne hydratujte. Pred spaním si vždy tvár dôkladne odlíčte a očistite. Nezabúdajte ani na dekolt a ruky, ktoré si taktiež vyžadujú každodennú starostlivosť!

Cíťte sa mladí

V konečnom dôsledku však platí, že vek je len číslo. Najdôležitejšie je, aby ste sa cítili večne mladí a energickí. Buďte pozitívne naladení, priateľskí, bezstarostní a jednoducho si užívajte život.

Čítajte tiež:

Dobré úmysly nemusia nášmu zdraviu vždy pomôcť

Tipy ako zlepšiť svoj zdravotný stav a neminúť pri tom stovky eur