Dobré úmysly nemusia nášmu zdraviu vždy pomôcť

Ako sa motivovať

Všimli ste si niekedy, ako často používate formuláciu mal(a) by som? Všimli ste si aj nechuť, ktorú pri vyslovení tých slov cítite?

Mal(a) by som je vlastne ako červená vlajka, varovanie, že to, do čoho sa nútime, nám môže priniesť menší osoh než iná príjemnejšia, radostnejšia aktivita. Výraz mal(a) by som naznačuje, že sa niečím snažíme potešiť iných na úkor toho, čo prináša radosť nám. A pritom dúfame, že im tak budeme pripadať sympatickejší, ako niekto, kto „robí správnu vec“.

Použitie mal(a) by som je, samozrejme, niekedy nevyhnutné. Aj vtedy, keď poviete mal(a) by som namiesto chcela by som alebo teším sa, však pociťujete zbytočný stres.

Čo treba robiť, ak máte pocit, že je vo vašom živote priveľa mal(a) by som

Prvým krokom je pozorne počúvať samých seba. Nielen to, čo hovoríme, ale aj to, ako to hovoríme.

Ak sa naučíte identifikovať svoje mal(a) by som, položte si v situáciách, keď cítite namiesto nadšenia skôr povinnosť, tri otázky:

Prečo by ste mali urobiť danú vec? Napĺňa vás to alebo sa tým iba usilujete uspokojiť niekoho iného? Čo by sa stalo, keby ste to neurobili? Je to naozaj nevyhnutné? Ak to je nevyhnutné, ako by sa dalo dosiahnuť rovnaký výsledok príjemnejším spôsobom?

Teraz ste v pozícii zbaviť sa či zmeniť to, čo vám tlmí pôžitok zo života a oberá vás o energiu.

Tip redakcie: Pijete kávu? Možno preto ste šťastnejší!

Začnime aktivitami, ktoré v skutočnosti nemusíte robiť. Uveďme si príklad. Máte pocit, že by ste sa mali pokúsiť získať povýšenie v práci. Každý vám tvrdí, že si zaslúžite vyššie postavenie a potrebujete vyšší plat. Vy však máte radi svoju prácu, máte skvelých kolegov, zarábate dosť, aby ste pokryli svoje potreby, a tešíte sa z toho, že vás nikto nenúti pracovať do večera a môžete tak byť doma s deťmi, keď sa vrátia zo školy. Prečo by ste mali robiť radosť niekomu inému na svoj úkor? Nič nemeňte.

Na druhej strane, čo ak je to, čo by ste mali urobiť, naozaj potrebné, iba realizácia danej povinnosti vám nespôsobuje potešenie. Poviete si napríklad, že by ste mali chodiť cvičiť. Nenávidíte posilňovne, radšej máte dlhé prechádzky na čerstvom vzduchu so svojím psom. Do posilňovne chodievate iba preto, lebo máte kamarátku alebo kamaráta vo skvelej kondícii a ten respektíve tá chodí do posilňovne. Máte teda pocit, že by ste mali robiť to isté. Dbať na dobrú kondíciu je, samozrejme, dôležité, ale prečo by ste sa pritom mali cítiť mizerne? Pokojne sa prejdite so psom. Je vyššia šanca, že zotrváte pri fyzickej aktivite, ktorá vám spôsobuje radosť. A tým pádom, že z nej budete mať aj dlhotrvajúci úžitok.

Dávajte si pozor na to, čo si myslíte, že by ste mali robiť. Zbavte sa aktivít, ktoré v skutočnosti nepotrebujete, a do tých, ktoré potrebujete, sa usilujte vniesť viac radosti. Určite sa tak budete cítiť šťastnejší a skutočne sami sebou.

Článok napísala Linda Blairová, klinická psychologička, autorka knihy Kľúč k pokoju (The Key to Calm).

Aký je podľa vás najlepší spôsob ako sa motivovať?

