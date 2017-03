9 znakov, že jednáte s emocionálnym manipulátorom

Ohodnoť článok

Všetci vieme, aké to je byť emocionálne manipulovaný. Tento spôsob môže byť extrémne efektívny, čo je dôvod, prečo ho niektorí bezohľadní jedinci používajú tak často. Pred niekoľkými rokmi Facebook, spolu s výskumníkmi zo spoločnosti Cornell a Univerzitou v Kalifornii, vykonal experiment, v ktorom sa zámerne hrali s emóciami 689 000 používateľov tým, že manipulovali ich zdroje informácií tak, že niektorí užívatelia videli iba negatívne príspevky, zatiaľ čo iní videli len pozitívne príspevky.

To stačilo na to, aby títo ľudia zaslali svoje vlastné aktualizácie statusov, ktoré boli do značnej miery ovplyvnené náladou príspevkov, ktoré im boli zobrazované.

Facebook zaznamenal po experimente veľa ostrej kritiky, a to predovšetkým preto, že žiadny z „účastníkov” nedal svoj súhlas k vstupu do štúdie. Snáď ešte desivejšie než faux pas Facebook-u bola práve skutočnosť, ako ľahko sa dajú zmanipulovať emócie ľudí. Koniec koncov, keď Facebook môže manipulovať s vašimi emóciami, len prostredníctvom zverejňovania určitých diskusných príspevkov, predstavte si, o koľko ľahšie je to pre skutočného živého človeka, ktorý pozná vaše slabé stránky a spúšťače. Zručný emocionálny manipulátor môže zničiť vaše sebavedomie a dokonca vyvolať pochybnosti o vašom duševnom zdraví.

Je to práve preto, že emocionálna manipulácia môže byť tak deštruktívna, že je pre vás mimoriadne dôležité ju vo svojom živote rozpoznať. Nie je to tak jednoduché, ako by sa mohlo zdať, pretože emocionálni manipulátori sú zvyčajne veľmi zruční. Začnú s jemnou manipuláciou a v priebehu času zvyšujú dávky, tak pomaly, že si ani neuvedomíte, že sa to deje. Našťastie emocionálnych manipulátorov je vcelku ľahké rozpoznať, ak viete, čo si máte všímať.

Podkopávajú Vašu vieru v chápaní reality

Emocionálni manipulátori sú neuveriteľne skúsení klamári. Trvajú na tom, že vec sa nestala, aj keď sa stala a trvajú na tom, že niečo urobili alebo povedali, aj keď sa to nestalo. Problém je, že sú v tom tak dobrí, že skončíte pochybovaním o vlastnom zdravom rozume. Trvať na tom, že nech už spôsobilo problém čokoľvek, je to len výplodom Vašej fantázie, je veľmi účinný spôsob, ako sa dostať z ťažkostí.

Ich činy sa nezhodujú s ich slovami

Emocionálni manipulátori vám povedia, čo chcete počuť, ale ich skutky, to už je iný príbeh. Slovne sa zaväzujú podporou, ale keď príde čas na lámanie chleba a dotiahnutie záležitosti do konca, správajú sa ako by vaše požiadavky boli úplne nezmyselné. Povedia vám, aké majú šťastie, že vás poznajú a potom sa správajú, ako keby ste im boli na obtiaž. Je to len ďalší spôsob, ako spochybniť svoju vieru vo svoj vlastný zdravý úsudok a príčetnosť. Nútia vás pochybovať o realite, ktorú vidíte a formovať vaše vnímanie podľa toho, čo je výhodné pre nich.

Sú to odborníci na prideľovanie viny

Emocionálny manipulátori sú majstrami vo využívaní vašej viny k svojmu prospechu. Ak spomeniete niečo, čo vás trápi, dokážu vo vás vyvolať pocit viny, za to, že ste to vôbec spomenuli. Ak aj nie, donútia vás cítiť sa previnilo za to, že si túto informáciu nechávate pre seba a dusíte ju v sebe. Keď máte čo do činenia s emocionálnymi manipulátormi, čokoľvek, čo urobíte je zlé a bez ohľadu na to, aké máte obaja problémy, všetky sú vaša vina.

Stavajú sa do role obete

Keď príde na emocionálnych manipulátorov, nikdy nič nie je ich vina. Bez ohľadu na to, čo robia – alebo nezvládnu urobiť – je to chyba niekoho iného. Urobil im to niekto iný – a obvykle, ste to vy. Ak sa nahneváte, alebo budete smutní, je to vaša vina za to, že máte neprimerané očakávania; ak sa rozrušia oni, je to vaša chyba, pretože ste ich rozosmutneli. Emocionálni manipulátori nenesú zodpovednosť za nič.

Chcú príliš veľa, príliš skoro

Či už ide o osobný alebo obchodný vzťah, emocionálni manipulátori vždy preskočia niekoľko krokov. Zdieľajú príliš veľa a príliš skoro – a to isté očakávajú od vás. Prejavujú sa ako zraniteľní a citliví, ale je to lesť. Za úmyslom divadielka je to, aby ste sa cítili “výnimočne” za to, že vás vpustili do svojho vnútorného sveta, ale tiež je to zamýšľané, aby si k nim necítil len ľútosť, ale aj bol zodpovedný za ich pocity.

Sú emocionálne čierne diery

Akokoľvek sa emocionálni manipulátori cítia, sú géniovia na vtiahnutie všetkých okolo do svojich emócií. Ak sú v zlej nálade, všetci okolo nich to vedia. Ale to nie je tá najhoršia časť: Sú tak zruční, že nielenže sú si všetci naokolo vedomí ich nálady, ale prinútia ich cítiť sa rovnako. Toto vytvára tendenciu, aby sa ľudia cítili zodpovední za nálady manipulátorov a boli povinní ich opraviť.

Dychtivo súhlasia s pomocou – a možno aj keď sa prihlásia dobrovoľne – potom sa správajú ako mučeníci

Počiatočná dychtivosť pomáhať sa rýchlo premieňa na vzdychy, stonanie a námety, že čokoľvek na čom ste sa dohodli, je pre nich veľkou záťažou. AK si posvietite na ich negativizmus, otočia to proti vám s uistením, že samozrejme chcú pomôcť, a že ste len paranoidný. Cieľ? Aby ste sa cítili previnilo, zadlžený a možno aj ako blázon.

Vždy sú na tom o niečo horšie

Bez ohľadu na to, aké problémy môžete mať, emocionálni manipulátori ich majú horšie. Podkopávajú vierohodnosť vašich sťažností tým, že vám stále pripomínajú, že ich problémy sú vážnejšie. Odkaz? Nemáte dôvod sa sťažovať, takže sklapnite a zalezte.

Poznajú všetky vaše páky a neváhajú na ne zatlačiť

Emocionálni manipulátori poznajú Vaše slabé miesta a tieto znalosti rýchlo využijú proti Vám. Ak ste ste si neistý svojou váhou, budú komentovať to, čo jete, alebo to ako Vám sedí Vaše oblečenie; ak máte obavy o nadchádzajúcej prezentácii, poukážu na to, akí zastrašujúci a odsudzujúci budú účastníci. Ich povedomie o Vašich emóciach je obrovské, ale používajú ho k tomu, aby vás manipulovali, nie aby ste sa cítili lepšie.

Prekonanie manipulácie

Emoční manipulátori vás privedú k šialenstvu, pretože ich správanie je neskutočne iracionálne. Nepomýľte sa – ich správanie skutočne ide proti rozumu, tak prečo sami sebe dovolíte reagovať na nich emocionálne a nechať sa vtiahnuť do problémov?

Čím viac iracionálnejší a nepochopiteľnejší niekto je, tým ľahšie by malo byť pre vás oslobodiť sa z ich pascí. Prestaňte sa snažiť poraziť ich v ich vlastnej hre. Emočne sa od nich dištancujte a pristupujte k interakciám s nimi, ako by to bol vedecký projekt (alebo že ste ich psychológ, ak sa dávate radšej prednosť tejto analógii). Nemusíte reagovať na emocionálny chaos – iba na fakty.

Udržiavanie citového odstupu vyžaduje uvedomenie. Zastaviť niekoho v tom, aby Vám “brnkal na nervy” nedokážete, ak nerozpoznáte, kedy sa to deje. Niekedy sa ocitnete v situácii, kedy budete musieť preskupiť a vybrať tú najlepšiu cestu vpred. Je v poriadku, a nemali by ste sa báť dopriať si čas, aby ste tak urobili.

Väčšina ľudí má pocit, že keď s niekým pracujú alebo žijú, nemajú žiadny spôsob na to ako ovládnuť chaos. To už ani ďalej od pravdy nemôže byť. Akonáhle ste identifikovali manipulátora, začne jeho správanie pre vás byť oveľa predvídateľnejšie a zrozumiteľnejšie. To Vám dá možnosť racionálne premýšľať o tom, kedy a kde sa budete musieť s ním zmieriť a kedy a kde nie. Môžete si medzni ním vytvoriť hranice, ale budete to musieť urobiť vedome a aktívne.

Ak necháte veci plynúť prirodzene, pripravte sa na to, že bude neustále zapletený do ťažkých rozhovorov. Ak nastavíte hranice a rozhodnete, kedy a kde prídete do styku so zložitou osobu, môžete ovládnuť veľa chaosu. Jediný trik je držať sa svojich zbraní a udržať hranice na svojom mieste, aj keď sa ich človek bude snažiť prekročiť, a to sa bude.

Záverečné zhrnutie

Emocionálni manipulátori môžu narušiť Vaše presvedčenie o tom, kto ste a dokonca prinútiť Vás pochybovať o vlastnom duševnom zdraví. Ale zapamätajte si: Nikto Vás nemôže manipulovať bez Vášho súhlasu a spolupráce

Zdroj: businessinsider.com