Pijete kávu? Možno preto ste šťastnejší!

Čarovné slovíčko káva. Spája kolegov v práci, rodinu, ale aj priateľov. Povzbudzujúci nápoj patrí ku každodenným rituálom väčšiny Slovákov. Obľubujeme ho aj preto, že má v sebe života budič, ktorý nás postaví na nohy, rozlepí oči a naštartuje do nového dňa. Kofeín však nie je len výsadou kávy. Okrem čaju, či energetických nápojov, koly a dokonca aj obľúbeného kakaa, sa nachádza aj v niektorých potravinách.

Účinky overené časom

Kofeín nájdete v mnohých rastlinách, predovšetkým v kávových zrnách, kakaových zrnách a čajových lístkoch. Je tiež súčasťou bobúľ guarany a semien kolovníka. To, že kofeín má čarovné účinky, zistili ľudia už pred stovkami rokov. Pravidelne žuvali listy týchto rastlín a robili si z nich výluhy. Okrem vyvolania pocitu nabudenia ho užívali aj na potláčanie bolesti a horúčky, často v kombinácii s ďalšími rastlinami.

Liek na mnohé starosti

Poznáte ten pocit po prebdenej noci, keď potrebujete zápalky na podoprenie očných viečok? Káva, záchrana, jediný svetlý bod vášho dňa! Ak vás doteraz strašili vysokým krvným tlakom, nemusíte mať obavy. Primeraná či stredná konzumácia kofeínových nápojov nie je príčinou ochorení, s ktorými sa často spája. „Zo štúdií ani z pozorovania bežného života nie je známe, že by kofeín škodil ľudskému zdraviu,“ tvrdí gastroenterológ MUDr. Peter Minárik. Naopak konzumácia kávy v primeranom množstve pôsobí pozitívne na psychiku, pozornosť, ale aj výkonnosť. Je liekom na bolesti hlavy a zlepšuje náladu a pocit duševnej pohody. Navyše pomáha pri chudnutí a pri znižovaní nadváhy.

Skutočne dehydruje?

Niektoré zdroje uvádzajú, že kofeín a konkrétne nápoje obsahujúce kofeín, majú močopudné účinky a tým pádom dehydrujú. Podľa výsledkov odborných štúdií primeraná konzumácia kávy (do 300 mg kofeínu denne, resp. do 2 – 2,5 mg kofeínu/kg telesné hmotnosti denne) významne nezvyšuje celodennú tvorbu moču, a preto výrazne neovplyvňuje úroveň telesných tekutín. Rovnako je to aj s obavami týkajúcimi sa vysokého krvného tlaku. „U ľudí, ktorí nepijú kofeínové nápoje pravidelne, môže vysoká nárazová dávka dočasne zvýšiť krvný tlak alebo zrýchliť srdečnú frekvenciu. U tých, ktorí pijú kávu, či iné kofeínové nápoje bežne, k takýmto účinkom nedochádza,“ hovorí MUDr. Peter Minárik. Podobne je to aj s mamičkami, ktoré si zvykli pred otehotnením dopriať pohár koly či šálku kávy. „Dávky prijatého kofeínu by však mali byť nižšie (do 200 mg kofeínu denne – cca 2 kávy denne).“

Kávy a energeťákov sa nemusia vzdať ani športovci

Dlho sa diskutovalo aj o spojení kofeínu v energetických nápojoch so športovcami. Európske inštitúcie (European Food and Safety Authority = Európsky úrad pre bezpečnosť potravín), ale aj vedecké štúdie zo zámoria (Americká dietologická asociácia, Spoločnosť kanadských dietológov a Americká vysoká škola športovej medicíny) potvrdzujú vo svojom stanovisku bezpečnosť kofeínu a uvádzajú, že kofeín zvyšuje fyzickú výkonnosť. Predpokladá sa, že kofeín zodpovedá za stimuláciu centrálnej nervovej sústavy a lepšiu mobilizáciu voľných mastných kyselín a svalového glykogénu.

Dôležité je poznať svoje telo. Ak viete, že nebudete spať, ak si dáte kávu či kolu o siedmej večer, zrejme sa to nezmení. Rovnako to platí aj o počte káv či čaju. Každý z nás má vlastné hranice, čo znesie. Nechoďte do extrémov a ani nebuďte na seba zbytočne prísni. Doprajte si všetkého s mierou.