Máte rande naslepo? Zistíte či ide o dobrého človeka, pomocou tohto triku

Aj keď si myslíte, že máte ten najlepší odhad na ľudí, rande naslepo býva komplikované, obzvlášť ak nemáte žiadnych spoločných priateľov, ktorí by sa za to zaručili. Je naozaj taký cool, milý a zábavný, ako sa zdá? Alebo je to len blbec v peknom obleku?

Vyskúšajte tento 30 sekundový trik na prvom rande a zistíte

Venujte pozornosť tomu ako vaše rande zaobchádza s personálom v reštaurácii alebo bare. Povie „prosím“ a „ďakujem“, keď si objedná? Zasunie stoličku keď si ide odskočiť? Ak ste odpovedali áno, je to jednoznačne materiál na druhé rande (za predpokladu, že si sadnete).

Ak naopak, obsluhu ignoruje nebodaj uráža, nezáleží na tom ako pekne sa správa k vám, znamená to varovný signál. Lepšie ho stratiť teraz ako počkať kým sa zachová zle k vám, alebo vašej rodine.

Nebojte sa, v mori pláva kopec iných rýb 🙂

